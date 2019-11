«Универсальная дубинка»: почему Трамп заявил о намерении признать мексиканские наркокартели террористами

США могут признать мексиканские наркокартели террористическими организациями. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что работает над этим вопросом уже три месяца. Кроме того, он подчеркнул, что уже предлагал властям Мексики ввести в страну американские подразделения и устроить «зачистку». Наркокартели действительно представляют серьёзную проблему для Вашингтона, однако эксперты сомневаются, что американцы могут её решить. Аналитики полагают, что заявление Трампа — скорее своего рода угроза Мехико, которое пытается проводить независимую внешнюю политику.

Дональд Трамп заявил, что американские власти готовятся внести мексиканские наркокартели в список террористических организаций. Такое заявление президент США сделал в интервью радиоведущему Биллу О’Рейли.

«Они будут объявлены (террористами. — RT)… Я работаю над этим последние три месяца… Это не так уж и просто, нужно действовать в рамках особой процедуры, и мы уже глубоко в неё погрузились», — цитируют Трампа СМИ.

Как отметил глава Белого дома в беседе с О’Рейли, жертвами мексиканской наркомафии ежегодно становятся 100 тыс. человек в США.

В соответствии с законодательством США, иностранная организация или физическое лицо, которое угрожает американской безопасности, может быть определено как террористическое и подвергнуться особым санкциям, отмечает The Washington Post. Любое учреждение, например, банк, имеющий дело с организацией, которую США признали террористической, также может стать объектом специальных санкций.

Как отмечает The Washington Post, заявление Трампа о признании мексиканских наркокартелей террористами может всерьёз обеспокоить граждан этой страны, которые опасаются, что такой шаг может стать предлогом для проведения операций силовиков США на территории государства.

Сам Трамп в интервью О’Рейли заявлял, что предлагал военную помощь в борьбе с наркомафией мексиканскому президенту Мануэлю Лопесу Обрадору, но тот отказался.

«Я, по сути, предложил ему позволить нам войти (в Мексику. — RT) и провести там зачистку (от членов наркокартелей. — RT). Пока что он это предложение отклоняет. Но в какой-то момент (что-то. — RT) нужно будет предпринять», — отметил глава Белого дома.

Напомним, что в начале ноября президент Трамп уже предлагал мексиканским властям начать войну против наркомафии, после того как в северной Мексике были расстреляны три женщины и шесть детей, имевших гражданство США. Убитые принадлежали к мормонской общине.

«Пора Мексике при поддержке США начать ВОЙНУ против наркокартелей и стереть их с лица земли. Мы просто ждём звонка от вашего замечательного нового президента!» — сообщил тогда Трамп в своём Twitter.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!

«Решение о причислении мексиканских картелей к террористам может предполагать оперативные военные действия на территории Мексики», — отметил в беседе с RT декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин.

Реагируя на заявление Трампа, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что не потерпит вмешательства в суверенные дела своей страны.

«Мексика никогда не допустит никаких действий, которые означали бы нарушение её национального суверенитета. Мы будем действовать решительно. Я уже сообщил США об этой позиции, а также о готовности бороться с транснациональной организованной преступностью. Взаимоуважение — основа сотрудничества», — заявил глава мексиканской дипломатии.

В заявлении на сайте мексиканского Министерства иностранных дел сообщается о намерении Эбрарда в скором времени провести переговоры по этому вопросу с госсекретарём США Майком Помпео.

Насилие, связанное с деятельностью наркокартелей, уже долгие годы является серьёзнейшей проблемой как для властей Мексики, так и для США. Американский рынок привлекает торговцев запрещённым товаром. Как отмечал ранее телеканал CNN, доход мексиканской наркомафии от нелегальной продажи наркотиков в США оценивается в диапазоне от $19 млрд до $29 млрд.

Агенты DEA проводят инвентаризацию изъятых наркотиков Reuters © Mike Blake

С декабря 2006 года мексиканские власти пытались использовать против вооружённой преступности армейские подразделения. США помогали Мексике финансово, хотя часть этих денег уходила на закупку американского же оружия, направляли в Мексику инструкторов для обучения местных силовиков.

При этом значительная часть оружия для наркомафии поставлялась и, по экспертным оценкам, продолжает поставляться в Мексику из Соединённых Штатов. В 2011 году в докладе конгресса США отмечалось, что 87% оружия, которое изъяли в Мексике, попало туда из Штатов. В 2016-м, по данным Минюста США, эта цифра составила 68,7%.

В 2010 году в Al Jazeera, ссылаясь на американских спецназовцев, сообщили, что в 1990-х будущие члены одной из самых жестоких группировок — Zetas — проходили обучение на базе американских сил специальных операций Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Just like how the US trained ISIS commanders like Omar al-Shishani, and gave birth to al-Qaeda in Afghanistan, then helped AQ in Libya and Syria, the US has also trained some of the cartel leaders terrorizing Mexico

US imperialism is the root of terrorismhttps://t.co/BU1b4QwJ4J

— Ben Norton (@BenjaminNorton) November 27, 2019