«Универсальная дубинка»: почему Трамп заявил о намерении признать мексиканские наркокартели террористами

США могут признать мексиканские наркокартели террористическими организациями. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что работает над этим вопросом уже три месяца. Кроме того, он подчеркнул, что уже предлагал властям Мексики ввести в страну американские подразделения и устроить «зачистку». Наркокартели действительно представляют серьёзную проблему для Вашингтона, однако эксперты сомневаются, что американцы могут её решить. Аналитики полагают, что заявление Трампа — скорее своего рода угроза Мехико, которое пытается проводить независимую внешнюю политику.

Дональд Трамп заявил, что американские власти готовятся внести мексиканские наркокартели в список террористических организаций. Такое заявление президент США сделал в интервью радиоведущему Биллу О’Рейли.

«Они будут объявлены (террористами. — RT)… Я работаю над этим последние три месяца… Это не так уж и просто, нужно действовать в рамках особой процедуры, и мы уже глубоко в неё погрузились», — цитируют Трампа СМИ.

Как отметил глава Белого дома в беседе с О’Рейли, жертвами мексиканской наркомафии ежегодно становятся 100 тыс. человек в США.

В соответствии с законодательством США, иностранная организация или физическое лицо, которое угрожает американской безопасности, может быть определено как террористическое и подвергнуться особым санкциям, отмечает The Washington Post. Любое учреждение, например, банк, имеющий дело с организацией, которую США признали террористической, также может стать объектом специальных санкций.

Опасения мексиканцев

Как отмечает The Washington Post, заявление Трампа о признании мексиканских наркокартелей террористами может всерьёз обеспокоить граждан этой страны, которые опасаются, что такой шаг может стать предлогом для проведения операций силовиков США на территории государства.

Сам Трамп в интервью О’Рейли заявлял, что предлагал военную помощь в борьбе с наркомафией мексиканскому президенту Мануэлю Лопесу Обрадору, но тот отказался.

«Я, по сути, предложил ему позволить нам войти (в Мексику. — RT) и провести там зачистку (от членов наркокартелей. — RT). Пока что он это предложение отклоняет. Но в какой-то момент (что-то. — RT) нужно будет предпринять», — отметил глава Белого дома.

Напомним, что в начале ноября президент Трамп уже предлагал мексиканским властям начать войну против наркомафии, после того как в северной Мексике были расстреляны три женщины и шесть детей, имевших гражданство США. Убитые принадлежали к мормонской общине.

«Пора Мексике при поддержке США начать ВОЙНУ против наркокартелей и стереть их с лица земли. Мы просто ждём звонка от вашего замечательного нового президента!» — сообщил тогда Трамп в своём Twitter.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019

«Решение о причислении мексиканских картелей к террористам может предполагать оперативные военные действия на территории Мексики», — отметил в беседе с RT декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин.

Реагируя на заявление Трампа, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что не потерпит вмешательства в суверенные дела своей страны.

«Мексика никогда не допустит никаких действий, которые означали бы нарушение её национального суверенитета. Мы будем действовать решительно. Я уже сообщил США об этой позиции, а также о готовности бороться с транснациональной организованной преступностью. Взаимоуважение — основа сотрудничества», — заявил глава мексиканской дипломатии.

В заявлении на сайте мексиканского Министерства иностранных дел сообщается о намерении Эбрарда в скором времени провести переговоры по этому вопросу с госсекретарём США Майком Помпео.

Миллиарды и трупы

Насилие, связанное с деятельностью наркокартелей, уже долгие годы является серьёзнейшей проблемой как для властей Мексики, так и для США. Американский рынок привлекает торговцев запрещённым товаром. Как отмечал ранее телеканал CNN, доход мексиканской наркомафии от нелегальной продажи наркотиков в США оценивается в диапазоне от $19 млрд до $29 млрд.

Агенты DEA проводят инвентаризацию изъятых наркотиков Reuters © Mike Blake

С декабря 2006 года мексиканские власти пытались использовать против вооружённой преступности армейские подразделения. США помогали Мексике финансово, хотя часть этих денег уходила на закупку американского же оружия, направляли в Мексику инструкторов для обучения местных силовиков.

При этом значительная часть оружия для наркомафии поставлялась и, по экспертным оценкам, продолжает поставляться в Мексику из Соединённых Штатов. В 2011 году в докладе конгресса США отмечалось, что 87% оружия, которое изъяли в Мексике, попало туда из Штатов. В 2016-м, по данным Минюста США, эта цифра составила 68,7%.

В 2010 году в Al Jazeera, ссылаясь на американских спецназовцев, сообщили, что в 1990-х будущие члены одной из самых жестоких группировок — Zetas — проходили обучение на базе американских сил специальных операций Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Just like how the US trained ISIS commanders like Omar al-Shishani, and gave birth to al-Qaeda in Afghanistan, then helped AQ in Libya and Syria, the US has also trained some of the cartel leaders terrorizing Mexico US imperialism is the root of terrorismhttps://t.co/BU1b4QwJ4J — Ben Norton (@BenjaminNorton) November 27, 2019

Война с наркотиками привела лишь к увеличению количества жертв, но не остановила картели, которые сражались друг с другом, вооружёнными формированиями местных жителей, правительственными войсками и полицией.

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Так, согласно информации исследовательской службы конгресса США, в это время в Мексике произошёл значительный рост числа убийств. С 2006 по 2019-й в этой стране в конфликтах с участием организованных преступных группировок погибли около 150 тыс. человек.

Президент Мануэль Лопес Обрадор, который пришёл к власти в Мексике в декабре 2018 года, уже в январе заявил о прекращении «войны» с наркотиками. Однако это не остановило насилие. Сообщения об убийствах и жестоких расправах, в которых участвует наркомафия, приходят постоянно.

Как накануне заявило мексиканское издание El Universal, ссылаясь на официальную статистику правительства, 2019 год бьёт рекорды по числу убийств в Мексике. С января по октябрь в стране убили 29 574 человек (за аналогичный период в прошлом году погибли 28 868 человек).

Давление на Обрадора

По мнению Александра Чичина, учитывая историю помощи Мексике со стороны США «в войне с наркотиками» и американский же опыт борьбы с терроризмом, трудно рассчитывать, что после объявления наркодельцов террористами Вашингтон сможет ликвидировать наркоугрозу.

«Речь идёт не о заботе о безопасности жителей Мексики или борьбе с наркотиками как таковой, — заявил эксперт. — Это продиктовано той политикой, которую проводят США в отношении стран Латинской Америки. Это только предлог предпринять какие-то действия в отношении президента Мексики Мануэля Лопеса Обрадора. Он проводит самостоятельную политику. Последний его шаг, который, видимо, вывел из себя США, — предоставление политического убежища Эво Моралесу».

Мексика ранее не стала присоединяться к ряду латиноамериканских стран, признавших президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо. Сотрудничает новый президент и с Кубой, которую Белый дом считает одним из своих главных оппонентов в Западном полушарии.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Reuters © Henry Romero

По мнению экспертов, США де-факто намекают Мексике, что способны в случае необходимости предпринять силовые действия на её территории. Кроме того, США могут расширить возможности санкционного давления.

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Бывший посол Мексики в США Артуро Сарухан заявил The Washington Post, что вопрос внесения наркокартелей в списки террористов поднимался ещё при Джордже Буше — младшем и Бараке Обаме. Однако оба президента якобы отказались от этой идеи, узнав, что она может негативно сказаться на экономическом сотрудничестве Мексики и США.

По мнению Сарухана, если наркодельцов приравняют к террористам, то это создаст трудности для мексиканского правительства, в частности при получении кредитов от международных финансовых институтов. Может сократиться и импорт мексиканских товаров в Соединённые Штаты.

«США, объявив наркокартели террористической организацией, могут наложить запреты, санкции на все мексиканские банковские счета, на всё имущество, которое им кажется подозрительным. Тогда санкции будут введены не против наркокартелей, а против Мексики. Потому что США не обязаны будут согласовывать с Мексикой то, что они считают подозрительным. Вся мексиканская собственность и вклады в этой ситуации попадают в зону риска», — отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Размывается понятие терроризма»

По мнению Владимира Брутера, не исключено, что заявление Трампа о мексиканских наркокартелях нацелено на повышение его популярности среди избирателей перед президентскими выборами 2020 года.

Reuters © Daniel Becerril

«Это исключительно предвыборный пиар. Трамп любит громкие выражения и как бы громкие поступки, — считает эксперт. — Наркокартели при всей их одиозности не являются террористами. Поэтому предложение Трампа носит, как всегда, популистский характер».

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Схожего мнения придерживается и Александр Чичин, который отмечает, что Трамп так и не выполнил своего предвыборного обещания 2016 года — построить на границе с Мексикой «стену» за счёт Мексики. Стены нет, а сооружения, которые строятся, возводят за американские деньги.

Кроме того, эксперты отмечают, что, внося наркомафиози в списки террористов, США ещё больше размывают понятие терроризма и принципы, по которым они относят те или иные структуры к террористическим. Де-факто понятие терроризма теряет смысл, так как террористами США могут назвать кого угодно, когда им это выгодно.

В Сирии Вашингтон ранее испытывал серьёзные затруднения с отделением «умеренной оппозиции» от террористов. В этой стране США сотрудничают с организацией «Белые каски», которую обвиняют в связях с террористами. В то же время в апреле 2019 года Вашингтон признал элитную силовую структуру Ирана — Корпус стражей исламской революции — террористической.

«Размывается понятие терроризма. Оно превращается в универсальную дубинку, которой можно бить по любому, кто в данный момент не нравится», — резюмирует Александр Чичин.

Источник: Россия Сегодня