«Уничтожает основы для объективного анализа»: почему Польша обвиняет Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Варшава долгие годы подрывала двусторонние отношения с Россией и работу экспертов, пытавшихся восстановить историческую справедливость. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Польши о том, что Москва якобы формирует «ложную картину событий» Второй мировой войны. Эксперты отмечают, что польские власти уже давно пытаются переписать историю и переложить ответственность за начало конфликта на СССР. Аналитики считают, что такое поведение — часть русофобской политики нынешнего руководства Польши.

МИД РФ отреагировал на заявления польского руководства о том, что российские официальные лица своими заявлениями о Второй мировой войне якобы формируют «ложную картину событий». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что именно польское руководство на протяжении многих лет подрывало отношения с Россией и работу экспертов по вопросам исторической справедливости.

«Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства», — приводит слова Захаровой телеканал «Звезда».

Накануне в польском Министерстве иностранных дел выразили «обеспокоенность» заявлениями представителей России, в том числе президента РФ Владимира Путина, относительно причин и хода Второй мировой войны.

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«Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей власти России, в том числе президента Владимира Путина, относительно начала и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий», — говорится в сообщении на сайте польского внешнеполитического ведомства.

В нём также подчёркивается, что в 1930-е годы Польша якобы придерживалась «мирной политики» и стремилась выстраивать нормальные отношения как с Германией, так и с СССР, а потому заключила с обоими государствами пакт о ненападении, но они его «нарушили».

«Слова президента Российской Федерации свели на нет совместные усилия российских и польских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались направить польско-российские отношения по пути поиска истины и примирения», — заявили в МИД Польши.

В ведомстве также указали, что «правильным путём» развития исторического диалога между Польшей и Россией является возобновление работы российско-польской группы по сложным вопросам, которой «уже удалось добиться значительных успехов, в частности в деле установления роли СССР в развязывании Второй мировой войны».

Напомним, в ходе большой пресс-конференции в декабре Владимир Путин отметил, что в 1939 году советские войска вошли на территорию Польши «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории» страны.

По словам российского лидера, в этот момент правительство Польши «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы», и поэтому «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

Президент России Владимир Путин РИА Новости © Сергей Мамонтов

После этого замглавы польского МИД Шимон Шинковский выступил с заявлением, что Варшава анализирует данное высказывание президента России и изучает возможность дипломатической реакции.

В Институте национальной памяти Польши в ответ на слова Владимира Путина и вовсе заявили, что Вторая мировая война «началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году».

В сообщении на сайте института также подчёркивается, что «прелюдией к вооружённой агрессии Третьего рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова — Риббентропа».

В соответствии с нормами международного права

Официальная Варшава уже много лет придерживается позиции, что Советский Союз якобы напал на Польшу в 1939 году, как и гитлеровская Германия.

Этот тезис польское руководство аргументирует в том числе и тем, что СССР подписал советско-германский договор о ненападении (пакт Молотова — Риббентропа) в августе 1939 года.

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При этом российская сторона не раз заявляла, что Польша и ряд стран Европы стремятся переписать историю, в то время как Москва выступает за сохранение исторической справедливости.

Так, на неформальной встрече глав государств СНГ Владимир Путин заявил, что его «удивила и задела» резолюция Европарламента о «важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», которая касается причин Второй мировой войны. Как отметил российский лидер, в этом документе говорится, что пакт Молотова — Риббентропа «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны».

По словам президента России, Европа намеренно замалчивает правду о Второй мировой войне, пытаясь переложить вину за её начало с нацистов на коммунистов. Таким способом, подчеркнул Путин, государства Запада стремятся скрыть неудобные моменты собственной истории.

«Да, мы знаем, кто такой Сталин. Да, мы дали ему свои оценки. Но думаю, что фактом остаётся то обстоятельство, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня (1941-го) — на Советский Союз», — подчеркнул российский президент.

Ранее Владимир Путин акцентировал внимание на том, что резолюция Европарламента фактически «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз», в то время как любые попытки оспорить эти тезисы Запад называет «информационной войной против демократической Европы».

Как напомнил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, пакт Молотова — Риббентропа «дал существенные преимущества СССР в последующих военных действиях против фашистской Германии». Однако рассматривать восстановление белорусско-украинской границы как «вероломное нападение СССР на Польшу некорректно», полагает эксперт.

Мирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии РИА Новости

«Так рекомендовало сделать международное сообщество. Кроме того, это было справедливым с точки зрения этнического расселения поляков, украинцев и белорусов. СССР в 1939 году восстановил политическую и историческую справедливость, вернув земли, незаконно захваченные Польшей в 1920 году», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Кроме того, по словам Шаповалова, «эти меры были направлены на защиту населения Белоруссии, Украины и СССР, поскольку позволяли успешнее и эффективнее отражать фашистскую агрессию».

«Это спасло жизни белорусов, украинцев и евреев после того, как фашистская Германия напала на СССР», — указал эксперт.

«Формирует искажённую картину прошлого»

Как отмечают аналитики, Польша намеренно искажает исторические события начала Второй мировой войны, поскольку хочет таким образом самоутвердиться. Эксперты также указали, что если в начале 2000-х с польской стороной ещё можно было взаимодействовать по вопросам исторической справедливости, то впоследствии и это стало невозможным.

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Напомним, польско-российская группа по сложным вопросам была организована в 2002 году, чтобы разъяснять белые пятна в двусторонних отношениях России и Польши в контексте исторических событий без их политизации. Однако работа группы была фактически остановлена в 2015 году, когда глава группы с польской стороны профессор Адам Даниэль Ротфельд сложил свои полномочия.

Спустя два года после этого стало известно, что МИД Польши планирует возобновить работу группы — с такой инициативой выступил посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк. При этом в российском МИД заявили, что «в условиях замораживания по инициативе Варшавы политического диалога между Россией и Польшей вопрос о целесообразности возобновления деятельности группы вызывает серьёзные сомнения».

По мнению Владимира Шаповалова, реакция польского МИД на слова президента России была вполне ожидаемой.

«Она соответствует той политике, которую проводит польская власть. В основе этой политики — русофобия и попытка переписать историю. Именно действия Варшавы разрушают совместную работу российских и польских историков, усложняют диалог между странами, поскольку на протяжении последних лет польская власть последовательно уничтожает любые возможные основы для объективного анализа исторических фактов, формирует искажённую картину прошлого и борется с этим прошлым», — заявил эксперт.

По словам Шаповалова, Варшава «полностью переписала всю историю ХХ века, не оставив в ней ни одного достоверного факта».

«Польской стороне удалось полностью извратить всё, что связано с взаимодействием Польши и СССР», — подчеркнул аналитик, добавив, что «за счёт пересмотра прошлого Варшава пытается самоутвердиться».

«Так она хочет подчеркнуть свои позиции как государство, которое является одним из ведущих в Европе», — отметил он.

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По мнению политолога Александра Асафова, нынешнее заявление Польши — это «часть создаваемого мифа, что во Второй мировой войне победили лишь американцы и их союзники».

«Сказки о том, что США разгромили нацистов, а СССР был сбоку и пытался поработить соседние страны, начали появляться давно. Однако сейчас польское руководство, которое настроено весьма лояльно к США, этот миф развивает», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Кроме того, Асафов назвал позицию Варшавы попыткой «уйти от неприятных фактов в истории самой Польши».

«Хотя в рамках нацистской оккупации поляки потеряли колоссальное количество людей и были полностью уничтожены многие города, в том числе Варшава», — напомнил аналитик.

Однако Польша и другие страны Запада, несмотря ни на что, продолжат пересматривать историю Второй мировой войны.

«И это будет продолжаться до тех пор, пока соответствующую идеологию для польского политического руководства и руководства других государств пишут в Вашингтоне», — подытожил аналитик.

Источник: Россия Сегодня