«Упрощает работу разведчиков и авиации»: какими возможностями обладает российский разведывательный комплекс «Стрелец»

В России завершилась разработка комплекса разведки, управления и связи нового поколения. Об этом в интервью RT рассказал заместитель директора ОАО «Радиоавионика» Олег Барашков. Эта система — глубокая модернизация стоящей на вооружении платформы «Стрелец», которая позволяет войскам эффективно взаимодействовать на поле боя. Новый комплекс легче и компактнее предшественника.

Заместитель директора ОАО «Радиоавионика» (Санкт-Петербург) Олег Барашков в интервью RT рассказал о завершении опытно-конструкторских работ по комплексу разведки, управления и связи (КРУС) нового поколения. Речь идёт о глубоко модернизированной версии системы 83Т215И «Стрелец», которая поставляется в войска на протяжении последних 10 лет.

«В этом году мы завершили ОКР (опытно-конструкторские работы. — RT) по созданию нового поколения комплекса «Стрелец». На «Армии» он не представлен, поскольку мы находимся в стадии разработки рекламного паспорта и паспорта экспортного облика. Эти разрешительные документы дают нам право на публичную демонстрацию комплекса», — пояснил Барашков на полях международного военно-технического форума «Армия-2019».

По его словам, до конца года должно быть решено, будет ли новый «Стрелец» принят на снабжение. По состоянию на текущий момент разработчик не может разглашать тактико-технические характеристики КРУС. Однако Олег Барашков немного приоткрыл завесу тайны.

Военнослужащий с планшетом КРУС «Стрелец»

РИА Новости

© Николай Хижняк

Он рассказал, что «Радиоавионика» модернизировала аппаратную платформу «Стрельца», существенно сократив его энергопотребление. Также петербургские инженеры уменьшили массу и габариты комплекса не в ущерб его функциональности.

В общей сложности в Вооружённые силы РФ были поставлены около 10 тыс. комплектов «Стрельца». Комплекс эксплуатируется в Сухопутных войсках, Береговых войсках ВМФ, ВДВ и ВКС.

«Идентифицировать цель»

«Стрелец» предназначен для обеспечения взаимодействия в звене «военнослужащий—отделение—взвод—рота». Комплекс необходим для обеспечения связи и управления военнослужащими. Также он позволяет следить за физическим состоянием бойцов и осуществлять поиск раненых. Ещё одна важная функция «Стрельца» — корректировка огня артиллерии и оперативно-тактической авиации.

Отправка информации осуществляется через широкополосную радиосвязь и по выделенному каналу, образованному ультракоротковолновыми (УКВ) радиостанциями или терминалами спутниковой навигации. «Стрелец» может работать в сложных природно-климатических условиях и при воздействии экстремальных температур (до -40 °С и до +50 °С).

КРУС интегрирован в экипировку «Ратник» и совместим с современными средствами разведки: радиолокационными станциями (РЛС) ближнего радиуса, разнообразной сигнальной аппаратурой, тактическими беспилотниками, тепловизионными приборами, лазерными дальномерами.

«Комплекс обеспечивает связь внутри подразделения и возможность передачи данных по широкополосному высокоскоростному каналу. Это могут быть текстовые сообщения, фотографии и даже видеозаписи. Полученная информация должным образом обрабатывается и попадает на планшет командира. Это позволяет ему идентифицировать цель, а потом нанести её на электронную карту местности в виде специального значка», — пояснил Барашков.

Если командир принимает решение о поражении объекта противника, то с помощью автоматизированной аппаратуры он отдаёт соответствующий приказ и отправляет координаты подчинённым. Военнослужащий видит информацию о цели на пульте-индикаторе.

«Конечно, цель не всегда может быть уничтожена силами подразделения, приходится привлекать артиллерию или авиацию. С помощью «Стрельца» командир может отправить информацию о ней на пункт управления разведки. Оттуда данные распределяются на артиллерийский дивизион, миномётный расчёт, либо принимается решение о применении авиации», — рассказал Барашков.

Во взаимодействии с ВКС «Стрелец» позволяет формировать расчёт автоматизированного целеуказания. Период между получением данных о цели и доведением их до вычислительной системы самолёта составляет 2—4 с. Электроника воздушного судна выстраивает маршрут движения до точки сброса боеприпаса. Как утверждает Барашков, КРУС фактически превращает неуправляемые авиабомбы весом 250 и 500 кг в высокоточное оружие.

Стрельба артиллерийского расчёта

РИА Новости

© Виталий Аньков

Военнослужащий, оснащённый «Стрельцом», может вести корректировку огня с помощью лазерного дальномера, а также оценивать эффективность поражения цели, передавая в автоматизированном режиме данные о результатах огневого воздействия.

18 июня на открытии научно-практической конференции с руководящим составом ВС министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «Стрелец» позволяет поражать цели «практически в реальном масштабе времени, через 8—12 минут после их обнаружения». В докладе от 26 декабря 2017 года глава военного ведомства сообщил о том, что «Стрелец» прошёл испытание в Сирии.

На основе сирийского опыта

В базовом комплекте масса «Стрельца» составляет 2,4 кг, скорость передачи данных — 11 Мбит/c, максимальная дальность внутренней связи при прямой видимости — не менее 1,5 км, погрешность определения значений текущих координат — не более 10 м.

Конструктивно «Стрелец» состоит из модульного жилета, многофункционального информационного комплекса, дальномера, зарядного устройства, нашлемной системы индикации, пульта индикатора. Комплект для командиров включает также персональный компьютер (планшет). Кроме того, военнослужащие могут обеспечиваться УКВ-радиостанциями, станциями спутниковой связи и РЛС ближней разведки.

Как заявляет производитель, «основой КРУС является многофункциональный информационный комплекс», на который «возлагаются задачи обеспечения цифровой радиосвязи внутри подразделения, определения местоположения и обеспечения движения по маршруту с помощью спутниковых навигационных систем и средств автономной навигации».

Питается «Стрелец» от аккумуляторов. В комплект КРУС также входят зарядные устройства и запасные батареи. При этом при их замене гаджеты продолжают работать. Также комплекс оснащён переходниками с разъёмами для подключения к «альтернативным источникам» (например, к электросети автомобиля).

Военнослужащий с элементом комплекса «Стрелец»

РИА Новости

© Николай Хижняк

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов уточнил, что «Стрелец» представляет собой автоматизированную систему управления, которая обеспечивает необходимый уровень боевой слаженности подразделения. Кроме того, КРУС незаменима для эффективного взаимодействия межвидовой группировки войск.

«В СССР такие системы назывались разведывательно-ударными комплексами. «Стрелец» создан на совершенно новой элементной базе, которая позволяет использовать спутниковую навигацию и цифровые технологии для передачи данных. Сейчас комплекс обновляется. Скорее всего, разработчики учитывают рекомендации военных после боевого опыта, полученного в Сирии», — рассуждает Кнутов.

Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков пояснил, что «Стрелец» входит в экипировку «Ратник-2». КРУС позволяет военнослужащим осуществлять разведывательные действия, получать данные о местоположении союзных сил и позиций противника. Огромное значение детище «Радиоавионики» имеет для ведения боевых действий в городских условиях, считает эксперт.

«Фактически «Стрелец» создаёт единое информационное поле, упрощая работу разведчиков, расчётов огневых комплексов и экипажей авиации. В Сирии КРУС использовали российские авианаводчики. Они определяли на местности объекты, которые террористы старались замаскировать от ВКС. Наши разведчики передавали координаты целей боевиков. Это позволяло авиации наносить точечные удары», — резюмировал Леонков.