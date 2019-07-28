Уровень воды в иркутском Тулуне превысил критическую отметку

28 июля 2019     18
Уровень воды в иркутском Тулуне превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области превысил критическую отметку в 700 сантиметров. Об этом сообщается на сайте администрации города Тулун.

Отмечается, что на 22:00 (17:00 мск) 28 июля уровень воды вырос на 13 сантиметров и составил 708 сантиметров. Близки к критическим показатели на участках рек Уда, Икей, Большая Белая, Бирюса, а также на малых реках южного Прибайкалья.

Ранее 28 июля в управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового подтопления, вызванного сильными дождями. В ведомстве сообщили, что спасатели, полиция и муниципальные власти организовали оповещение и эвакуацию жителей территорий, находящихся под угрозой подтопления. Помимо Тулуна, эвакуация проводится в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь и Евдокимовский.

Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. В результате ЧП 25 человек погибли, еще 11 пропали без вести. Наводнение было вызвано сильными дождями и подъемом уровня рек. В зону подтопления попали почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.

Источник: Лента.Ру

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