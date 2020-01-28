Ускользающая новизна: чему научил триумф Косторной, Щербаковой и Трусовой на ЧЕ по фигурному катанию

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Граце ознаменовался триумфом Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в соревнованиях девушек. Ученицы Этери Тутберидзе вновь, как в финале Гран-при и на чемпионате России, разыграли между собой медали, не дав соперницам даже шанса побороться за них. Однако повторение одного и того же сценария, к тому же без идеально исполненных произвольных программ, лишило состязания того азарта, на который рассчитывали болельщики. Почему женский турнир в Граце получился не столь выдающимся, как кажется, — в материале RT.

Организаторы прошедшего чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце неслучайно решили, что закрывать соревнования должны женщины. Во всём мире состязания девушек вызывают огромный интерес и привлекают больше всего зрителей. Вечные интриги, неожиданные повороты, неподдельные эмоции и даже настоящие драмы — без этого женское одиночное катание нельзя было представить все последние годы.

Но в Австрии привычные страсти вокруг женского турнира не бушевали. Всем было очевидно, что Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова едут за медалями и завоюют их. Никого к пьедесталу почёта они подпускать не собирались, да и никто не пытался к нему подобраться. Сильнейшие не просто на континенте, но и в мире фигуристки буквально провели мастер-класс для остальной Европы и дали исчерпывающий ответ на вопрос, почему две трети участниц из России свою родную страну на этом турнире не представляли.

Конечно, нет вины учениц Этери Тутберидзе в том, что женское катание в Старом Свете измельчало. В конце концов, это и не новость — за всё время проведения чемпионатов Европы больше 200 баллов за два проката кроме россиянок набирала лишь итальянка Каролина Костнер. Однако точно так же Европу нельзя назвать флагманом в мужском одиночном катании, однако итоги первенства в этом виде программы будут вспоминать ещё долго. Что уж говорить о том, что произошло в танцах и даже в парах, где россияне тоже никого не пустили на подиум.

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Дело в том, что Косторная, Щербакова и Трусова не добились кое-чего более важного, чем высокие баллы и блестящие медали. Они не привнесли в фигурное катание чего-нибудь нового и не дали повода о чём-либо поспорить. Юные фигуристки в четвёртый раз подряд на общем для них турнире заняли три первых места, а в расстановке на подиуме ЧЕ и вовсе повторили финал Гран-при, причём уже по итогам короткой программы.

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Безусловно, отличия от прошлогодних прокатов в Турине есть, но вовсе не те, которыми стоило бы гордиться. Все три спортсменки выступили хуже, чем раньше. В произвольной программе ни одна не обошлась без падений, а Трусова также допустила помарку в коротком прокате. Причём никто из них не понёс за это спортивного наказания — не лишился медалей и даже не испытывал тревожного волнения перед объявлением оценок.

Все три девушки остались при своём, словно ничего и не произошло. Хотя их самих воспитывали с мыслью о том, что стоит на секунду остановиться, и безжалостные конкуренты тебя перемелют, а болельщики быстро забудут. Но в Граце ничего подобного не произошло. Без конкуренции не стало и ошеломляющих прокатов, и мировых рекордов, и хоть какого-то приятного нерва, отчего бы конкретно эти соревнования хотелось бы потом вспоминать.

Любой предыдущий прокат трио талантливых фигуристок вызывал интерес. Можно было с лёгкостью найти повод, чтобы зайти на YouTube и пересмотреть его. Но почему глаз должен будет выцепить минувший турнир в потоке других выступлений? Только из-за того, что они впервые завоевали медали чемпионата Европы? Так они, можно сказать, выиграли их ещё до приезда в Грац.

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Обсуждать после этих соревнований возможно только выступление Трусовой, и повод для этого совсем не радостный. В очередной раз приходится констатировать, что погоня за четверными прыжками ни до чего хорошего, кроме бронзы чемпионата Европы, её не довела. Вспомните, как интересно было следить за карьерой фигуристки, когда она разучивала один прыжок за другим, как била благодаря ним рекорды, как вызывала восхищение даже после падений — ведь одна маленькая ошибка оставляла надежду на то, что в следующий раз получится.

Но этого следующего раза всё никак не было. В Граце Трусова снова не стала пробовать тройной аксель, а в произвольной программе сократила количество четверных прыжков до трёх. При этом сама фигуристка каждый раз повторяет, что хочет пробовать новое, что готова усложняться и расти, что не боится падений и травм. Но слова «королевы четверных прыжков» теперь расходятся с делом.

Трусова взвалила на себя слишком много, и теперь как будто не может нести ответственность за свои планы. Она слишком рано решила идти ва-банк, в отличие от той же Щербаковой, которая тоже безостановочно разучивает четверные прыжки, но к трём за одну программу она пришла только сейчас. Трусова же успела до такого их количества опуститься, и при этом всё равно не справляется с тем, что в её случае является огромным шагом назад. Этим да, чемпионат Европы может запомниться. Но едва ли кому-то хотелось бы, чтобы был только этот повод.

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Порой турнир в Граце преподносился как первый старт за четыре года, на котором не выступают Евгения Медведева и Алина Загитова — одной из них помешал сломанный конёк, а другая сама решила остановиться и перезагрузить карьеру. Эта ностальгия по двум фигуристкам имеет под собой все основания — их действительно не хватает, они действительно имели право участвовать на ЧЕ.

Что у Медведевой, что у Загитовой не бывало одинаковых выступлений, они не вызывали одни и те же эмоции. Даже если чья-либо победная серия затягивалась, то они находили способ привнести что-то новое — исполнить лишний прыжок, вызвать чьё-то негодование своим превосходством, побить мировой рекорд или стать самой юной чемпионкой. Да и победы им не доставались легко — за свои ошибки они обязательно сполна расплачивались. Нынешнее же поколение фигуристок слишком сильно и потому не знает забот.

Быть может, всё действительно упирается только в отсутствие сильных фигуристок на европейской арене. Чемпионат мира — следующий старт для Косторной, Трусовой и Щербаковой — будет гораздо выше по уровню участниц, но от финала Гран-при при этом особенно отличаться не будет. И очень хочется, чтобы следующее появление трио Тутберидзе на льду чем-то удивило и запомнилось. Побеждать оно уже умеет, теперь болельщикам нужно что-то новое.

Источник: Россия Сегодня