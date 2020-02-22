Условный сценарий: в США оценили потребность армии в наземных ракетных комплексах на случай конфликта с РФ в Прибалтике

В управлении конгресса США по бюджету оценили, какие существующие ракетные системы большой дальности могла бы при необходимости приобрести армия США и переоборудовать для применения в качестве наземных комплексов. Исследование проведено по запросу сенатского комитета по делам вооружённых сил и касается двух сценариев вооружённых конфликтов: с Россией в Балтийском регионе и с КНР в Южно-Китайском море. Согласно одному из прогнозов развития событий, который рассматривает Пентагон, Москва якобы может атаковать одно или несколько прибалтийских государств. По мнению опрошенных RT экспертов, построение подобных вариантов необходимо Вашингтону для подогрева антироссийских настроений в Прибалтике.

В управлении конгресса США по бюджету (CBO) провели оценку ряда существующих систем вооружения, которые Пентагон мог бы в случае необходимости оперативно переоснастить для укрепления своих позиций во время потенциальных военных конфликтов с Россией и Китаем. Соответствующий документ, подготовленный федеральным агентством по заказу руководства сенатского комитета по делам вооружённых сил, касается наземных ракетных комплексов большого радиуса действия. Авторы исследования отдельно отмечают, что в нём не содержится никаких рекомендаций, а лишь объективный анализ, проведённый на основании имеющихся данных.

Как отмечается в докладе, с текстом которого ознакомился RT, соответствующая работа проведена в связи с выражаемой Пентагоном «обеспокоенностью» тем, что в будущих конфликтах такие противники, как Россия и Китай, могут помешать США завоевать воздушное и морское господство, а значит, ограничат возможности Вашингтона по ведению военных кампаний. Уточняется, что речь идёт о потенциальных сценариях боевых действий в Балтийском регионе и в Южно-Китайском море.

Авторы документа констатируют, что в военных конфликтах 1990—2000-х годов (включая кампании в Ираке и Афганистане и операцию в Югославии) американские военные изначально фокусировались на быстром установлении подавляющего господства в воздухе и на море, которое затем использовали при наземных операциях. Однако в будущих конфликтах ряд вероятных противников, включая Россию и Китай, могут серьёзно осложнить реализацию аналогичного сценария, отмечают в CBO.

«На данный момент среди сценариев планирования, определённых Министерством обороны, с наибольшими затратами и усилиями связаны те, которые предполагают конфликты с Россией и Китаем. Обе эти страны вложили большой объём средств в системы вооружения, способные лишить США возможности беспрепятственного применения в приграничных районах своих военно-воздушных и военно-морских сил, обладающих высоким потенциалом», — отмечают в управлении конгресса.

Как подчёркивается в документе, постановка на вооружение армии США наземных ракетных систем большой дальности смягчила бы проблемы, возникающие из-за отсутствия поддержки средствами ВВС и ВМС. Отмечается, что в случае и вероятного вооружённого конфликта с Россией, и столкновения с Китаем речь идёт о том, что Вашингтону предстоит противостоять более технологически продвинутым противникам, нежели раньше.

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В части, касающейся американских сценариев возникновения конфликта в Южно-Китайском море, обычно предполагается, что КНР попытается использовать свой контроль над спорными территориями, включая Парасельские острова и архипелаг Спратли, для экспансии своего влияния на соседние государства — союзники США, из-за чего либо Вашингтон, либо Пекин могут инициировать военную кампанию.

В части, касающейся предположений Пентагона о сценариях конфликта в Прибалтике, речь идёт о гипотетическом нападении России на одно или несколько государств региона. Причём сценарии такого конфликта условно делятся на «быстрые» (прямая военная агрессия с захватом и удержанием территорий) и «медленные» (использование местных прокси-сил или «зелёных человечков»).

Как утверждается в документе, при «быстрых» сценариях российские силы могут воспользоваться территориальной близостью к столицам балтийских государств, доступом к территории Белоруссии и ограниченным присутствием войск НАТО, чтобы в короткие сроки захватить страны Прибалтики. В таком случае, указывают в управлении конгресса, НАТО будет вынуждено либо принять эту агрессию и установить новый статус-кво, либо перейти в контрнаступление для освобождения Балтийских стран.

Однако, как отмечают в CBO, множество факторов могут помешать Североатлантическому альянсу действовать на территории Прибалтики. В частности, там указывают на то, что Россия «может направить ракеты большой дальности, предназначенные для ударов по наземным целям, практически к любой важной цели из числа объектов НАТО в данном районе».

Кроме того, попытки задействовать военно-морские ресурсы НАТО в Балтийском море были бы сопряжены с «большими рисками». Россия обладает значительным потенциалом в области ракет класса «воздух — поверхность», а Балтийское море представляет собой относительно небольшой и обособленный район, в котором Военно-морские силы НАТО сталкиваются с ограничением возможностей маневрирования, говорится в докладе.

Также в документе указывается, что на территории стран Балтии на постоянной основе не дислоцировано крупных сил НАТО, тогда как российские системы ПВО могут угрожать в том числе и воздушному пространству Польши. Таким образом, использование ВВС НАТО может быть опасным, пока силы альянса не смогут подавить российскую противовоздушную оборону. Однако, как указывают в CBO, такая кампания, вероятно, «будет сопровождаться ударами по территории России, что Москва может расценить в качестве шагов по эскалации конфликта».

Учения сил НАТО в Латвии Reuters © Ints Kalnins

Российские власти неоднократно подчёркивали, что Москва не собирается ни на кого нападать, а в ноябре 2019 года Владимир Путин назвал выдумкой пресловутую «российскую угрозу».

«Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сколько в Евросоюзе жителей? Сколько в странах НАТО жителей? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий. «Российская угроза» — это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это», — отметил президент.

В феврале 2020-го в российском МИД подчёркивали контрпродуктивность раздутого военного бюджета Североатлантического альянса и констатировали, что НАТО не реагирует на предложения России по деэскалации напряжённости в Европе.

Как отметил в беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин, с помощью подобных документов, которые готовят американские госструктуры, Вашингтон продолжает подогревать антироссийские настроения в Прибалтике.

«Этот доклад говорит о том, что Соединённые Штаты продолжают рассматривать вариант, когда Россия осуществляет агрессию в Прибалтике, а это полная глупость и лишь очередная попытка Запада подогреть антироссийские настроения, которые в Прибалтике есть и культивируются американскими же ставленниками в руководстве этих стран», — подчеркнул эксперт.

Ни в чём себя не сдерживают

В своём докладе управление конгресса США по бюджету рассматривает четыре вида существующих ракетных систем большой дальности, которые Пентагон мог бы приобрести и модифицировать для использования в качестве наземных комплексов, чтобы подготовить армию к описанным сценариям конфликта. Каждый вариант предполагает принятие на вооружение семи батарей ракетных пусковых установок и покупку 550 ракет соответствующих типов.

Первый и самый бюджетный вариант — крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» увеличенной дальности JASSM-ER. Такой вариант обойдётся в $1,3 млрд, однако эффективность применения этой системы в наземном исполнении также будет минимальной. Кроме того, как указывается в документе, дальность ракет такой версии может достигать 925 км, то есть их размещение на суше, вероятно, помешает заключению нового договора между Россией и США по ограничению вооружений.

При этом в документе прямо сообщается, что после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американская армия изучает варианты создания новых систем, дальность которых превышает 500 км. В конце 2019 года Владимир Путин указал на необходимость мониторинга развёртывания США ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира.

Глава государства добавил, что Москва готова работать над новыми договорённостями в сфере контроля над вооружениями. Однако пока этот процесс не запущен, российская сторона продолжит укреплять собственные ядерные силы.

Владимир Путин РИА Новости © Евгений Биятов

Как ранее заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется из-за действий Вашингтона. Министр отметил, что предложенные Москвой меры, которые могли обеспечить жизнеспособность соглашения, были отвергнуты.

Как напомнил военный эксперт Алексей Леонков, именно США стали инициаторами прекращения действия ДРСМД, и теперь они не намерены себя ограничивать на этом направлении.

«Американцы собираются заниматься производством ракет, которые раньше запрещались ДРСМД. Вот, например, крылатые ракеты наземного базирования являются прямым нарушением. Но, как мы знаем, это Соединённые Штаты разорвали договор, поэтому сейчас американцы ни в чём себя не сдерживают», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

По его словам, в настоящее время США делают ставку на наступательные вооружения, а для того, чтобы это оправдалось, в ход идут любые аргументы, даже те, которые не соответствуют действительности.

Миллиарды на подготовку

Возвращаясь к вариантам ракетных систем, которые Пентагон мог бы переоборудовать в наземные комплексы для эффективного противодействия России при развитии балтийского сценария конфликта, в докладе CBO упоминаются зенитные ракеты SM-6. По оценкам составителей отчёта, этот вариант обойдётся бюджету примерно в $4,6 млрд. В федеральном агентстве полагают, что такие комплексы могли бы лишить российскую авиацию поддержки средствами дальнего радиолокационного обнаружения.

«Российские вооружённые силы не смогут оказывать поддержку своей авиации с помощью средств дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) и, таким образом, не смогут реализовать преимущество увеличенной дальности своих зенитных ракет в отношении большинства целей, за исключением натовских самолётов ДРЛОУ. Кроме того, лишившись поддержки средствами ДРЛОУ, российская авиация станет сильно ограничена в возможностях поражения авиации НАТО», — утверждается в отчёте.

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При таком раскладе, полагают эксперты управления, российская артиллерия также будет значительно менее эффективна, тогда как США могли бы прибегнуть к использованию тактической авиации для «уничтожения» российских подразделений.

Самым дорогим вариантом ($6,3 млрд) будет закупка для американских сухопутных войск сочетания из SM-6 и противокорабельных ракет большой дальности LRASM наземного базирования. Первые могут подойти как для балтийского сценария, так и на случай конфликта с КНР в Южно-Китайском море, а системы LRASM преимущественно будут предназначены для противостояния с Китаем.

Как считает Алексей Леонков, приведённые материалы не отражают реального положения вещей, так как предлагаемая для наземного размещения ракета SM-6 не способна противостоять современным российским вооружениям.

«Ракета SM-6 — это их последняя ракета, которая летает на скорости 3,5 числа Маха, и они хвалятся, что она у них там за сотни километров бьёт. Понятное дело, она не дотягивает до наших ракет, которые стоят на комплексе С-400, но не суть. Дело в том, что любое размещение таких средств вооружений в Прибалтике не имеет смысла: если мы берём наши комплексы «Искандер», у которых ракеты летают со скоростью 6 чисел Маха, то эта ракета его просто не перехватит», — пояснил собеседник RT.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, есть и другие системы, а также комплексы радиоэлектронной борьбы, с которыми американские комплексы ПВО ещё не сталкивались.

Источник: Россия Сегодня