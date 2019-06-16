Установлена личность погибшего в Крыму спортсмена

Ранее сообщалось , что известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове.

До этого сообщалось , что в горах Крыма погиб спортсмен из Мурманска. Позже источник в СК подтвердил ТАСС, что погибшим был именно Хасанкаев.

«СБР приносит соболезнования родным и близким Артемия Хасанкаева», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

На тренировочном сборе в Крыму погиб член юношеской сборной России по биатлону — 17-летний Артемий Хасанкаев.

Установлена личность погибшего в Крыму спортсмена На тренировочном сборе в Крыму погиб член юношеской сборной России по биатлону — 17-летний Артемий Хасанкаев. РИА Новости Об этом …



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