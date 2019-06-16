Установлена личность погибшего в Крыму спортсмена

16 июня 2019     21
Установлена личность погибшего в Крыму спортсмена

На тренировочном сборе в Крыму погиб член юношеской сборной России по биатлону — 17-летний Артемий Хасанкаев.

  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

«СБР приносит соболезнования родным и близким Артемия Хасанкаева», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в горах Крыма погиб спортсмен из Мурманска. Позже источник в СК подтвердил ТАСС, что погибшим был именно Хасанкаев.

Ранее сообщалось, что известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове.

Источник: Россия Сегодня

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