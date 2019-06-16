Установлена личность погибшего в Крыму спортсмена

На тренировочном сборе в Крыму погиб член юношеской сборной России по биатлону — 17-летний Артемий Хасанкаев.
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).
«СБР приносит соболезнования родным и близким Артемия Хасанкаева», — говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что в горах Крыма погиб спортсмен из Мурманска. Позже источник в СК подтвердил ТАСС, что погибшим был именно Хасанкаев.
Ранее сообщалось, что известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове.
Источник: Россия Сегодня