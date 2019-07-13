Утвержден график выходных и праздничных дней на 2020 год

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год. Об этом в субботу, 13 июля, сообщается на странице кабина во «ВКонтакте».

Согласно размещенным в сети данным, россияне будут отдыхать на Новый год — с 1 по 8 января, на День защитника Отечества — с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта на Международный женский день, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая на длинные «майские каникулы», а также с 12 по 14 июня на День России и в День народного единства 4 ноября.

Выходные с 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 4 и 5 мая соответственно.

Источник: Лента.Ру