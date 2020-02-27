Уткин прокомментировал скандал, произошедший в финале Кубка Легенд

27 февраля 2020     15
Уткин прокомментировал скандал, произошедший в финале Кубка Легенд

13:36

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о скандальном финале Кубка легенд по футболу с участием сборной России и команды звёзд мира.

РИА Новости

«Каждый из нас узнаёт в этом любимый сценарий нашего спорта последних лет, наверное, 10. То есть, конечно, в конце концов победить должны мы, что бы ни случилось. Мы вам всем рады, хорошо, что приехали, спасибо, но победа наша», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он также обратил внимание, что ветераны сборной России остались недовольны как происходящим на поле, так и зрителями, которые освистывали их.

«Вот это точно наша стратагема. Виноваты все, кроме нас. Мы всегда правы, нас невозможно сбить с пути. Ну, потому что нам по фигу, куда идти. Победа — главное», — добавил Уткин.

Во время матча команда мировых звёзд решила покинуть поле из-за двух удалений в своём составе. Игроки обвиняли рефери в предвзятом судействе в пользу сборной России. В конце матча сборная мира повела со счётом 6:5 и игра закончилась по серене. Россияне же продолжили играть, забили мяч и судья указала на центр поля.

Сборная звёзд начала оспаривать это решение, и после долгих споров ей была присуждена победа. 

Девушка — судья финала Кубка легенд высказалась после скандального матча.

Источник: Россия Сегодня

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