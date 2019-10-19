Уточнено число находившихся рядом с разрушенной дамбой россиян

В затопленных из-за прорыва дамбы в Красноярском крае общежитиях могли находиться до 80 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное Следственное управление СК России.

В сообщении подтверждается, что в результате происшествия оказались затоплены общежития для сотрудников. По другой информации, работники жили в строительных вагонах, некоторые из которых смыло селевым потоком после прорыва дамбы.

Ранее сообщалось, что на руднике работало около 100 человек, из них в ночную смену трудилось около 50 работников. Окончательное количество находившихся там людей устанавливается устанавливается.

В качестве приоритетной версии разрушения дамбы рассматривается износ тела плотины, отметил представитель экстренных служб региона. Ранее власти города заявили, что прорыв дамбы мог случиться из-за подмыва после дождей.

В результате происшествия, по последним данным, погибли не менее 12 человек, четырех пострадавших госпитализировали, еще 15 осмотрели на месте. На данный момент неизвестной остается судьба 15 человек. Возбуждено уголовное дело статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Разрушение дамбы в поселке Щетинкино произошло 19 октября в 06:00 по местному времени (02:00 по московскому). По данным районой администрации, прорыв дамбы мог произойти из-за подмыва после дождей. Волна селевого потока достигала четырех метров.

Источник: Лента.Ру