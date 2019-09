«Ухудшенная версия Хиллари Клинтон»: как повлияет на президентскую гонку в США падение популярности Джо Байдена

Согласно нескольким опросам общественного мнения, которые провели в течение последних недель американские социологи, на первое место среди кандидатов в президенты США от демократов вышла сенатор Элизабет Уоррен. Бывший вице-президент Джо Байден, считавшийся лидером симпатий сторонников Демпартии, растерял свой рейтинг на фоне коррупционного скандала, связанного с Украиной. Американские СМИ рассматривают Уоррен как одного из наиболее вероятных противников Дональда Трампа в 2020 году. Однако, как подчёркивают эксперты, у неё нет достаточного политического опыта, и поэтому вряд ли она сможет стать самостоятельным игроком, к тому же её позиция по ряду вопросов, в том числе в отношении России, довольно противоречива.

Бывший вице-президент США Джо Байден теряет ведущую позицию в рейтинге претендентов на роль кандидата в претенденты США от Демократической партии. Об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, которые прошли недавно в Айове и Калифорнии. Если ранее Байден был лидером симпатий сторонников демократов, то сейчас он начал серьёзно уступать сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Согласно опубликованным 23 сентября данным опроса общественного мнения, проведённого в Калифорнии компанией Political Data Inc., 29% респондентов готовы голосовать на праймериз демократов за Уоррен. На втором месте — Берни Сандерс, его поддерживают лишь 21%. Джо Байден — лишь третий с 18%.

Также по теме

«Украинская охота на ведьм»: как Трамп и Байден обвинили друг друга в давлении на Киев

Дональд Трамп и кандидат в президенты США Джо Байден обвинили друг друга в давлении на Киев в личных целях. По словам главы Белого…

Схожие результаты продемонстрировал и обнародованный двумя днями ранее опрос другой социологической службы — Change Research, также проведённый в Калифорнии. Согласно ему, за Уоррен готовы голосовать 25% сторонников Демократической партии, за Берни Сандерса — 23%, а за Джо Байдена — 18%.

Отставание Байдена от Уоррен зафиксировано и в другом штате — Айове. Именно в этом штате в феврале 2020 года должны пройти первые праймериз демократов. Пока, согласно данным опроса, проведённого в сентябре местной газетой Des Moines Register, телеканалом CNN и компанией Mediacom, Уоррен с 22% поддержки на 2% опережает Джо Байдена в рейтинге избирателей штата.

Схожую картину показывает и общенациональный опрос, проведённый компаниями Civiqs/DataProgress 13—16 сентября. Согласно ему, Уоррен лидирует в симпатиях сторонников демократической партии и в США в целом. За неё готовы голосовать 30% демократов, тогда как за Байдена 24%.

В стороне от общей тенденции стоят результаты обнародованного 23 сентября общенационального опроса общественного мнения, проведённого по заказу газеты The Hill компанией HarrisX. Согласно этому исследованию, Байден сохраняет лидерство среди демократов и пользуется поддержкой 31% избирателей. Отличие этого опроса от предыдущих в том, что в нём принимали участие не только сторонники Демократической партии, но и «независимые» избиратели.

Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, отметил в разговоре с RT, что к оценкам американских социологов надо подходить очень осторожно. Зачастую их опросы — это инструменты давления на избирателей, а не отражение реальных настроений в обществе.

«В ходе предыдущей избирательной кампании американские социологи прославились фейками, когда проплаченные социологи прогнозировали чуть ли не 80% Хиллари Клинтон, а Трампа никто всерьёз не воспринимал», — заявил Домрин.

При этом эксперт отметил, что из-за особенностей избирательной системы США решающее значение имеет не общенациональная поддержка того или иного кандидата, а его позиция в ключевых штатах.

Снижение электоральных симпатий американских избирателей в отношении Джо Байдена проходит на фоне грандиозного скандала, в который оказался вовлечён бывший вице-президент. Ещё с весны 2019 года адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани начал выступать с заявлениями о махинациях сына Байдена — Хантера — на Украине.

Джо Байден на Украине Reuters © Valentyn Ogirenko

В то самое время, когда Байден занимал второй пост в системе исполнительной власти в США и плотно курировал Украину, его сын получил должность в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В апреле The Hill опубликовала материал, где со ссылкой на бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина утверждалось, что его уволили под давлением Байдена-старшего, так как украинский генпрокурор якобы планировал допросить Хантера по делу о коррупции.

После переговоров украинского президента Владимира Зеленского с Трампом 25 июля, в американских СМИ началась компания по обвинению главы Белого дома в попытках заполучить компромат на Джо Байдена.

Сам Трамп в свою очередь утверждает, что СМИ намеренно отвлекают внимание общественности от обвинений в адрес Байдена. По мнению президента США, действия Байдена на Украине были «реальной коррупцией».

В свою очередь Руди Джулиани заявил, что обнаружен новый факт, доказывающий коррумпированность Джо Байдена.

«Свежий факт: Сын Байдена получил от Украины $3 млн единовременным платежом, который прошёл в США через Латвию и Кипр. Когда прокурор запросил у Кипра размер суммы, которую получил сын Байдена, ему ответили, что посольство США (при Обаме) велело не раскрывать эту информацию. Прокурор подобрался слишком близко к сыну, и Байден добился его отставки», — поделился 22 сентября новой порцией информации в своём Twitter Джулиани.

NEW FACT: One $3million payment to Biden’s son from Ukraine to Latvia to Cyprus to US. When Prosecutor asked Cyprus for amount going to son, he was told US embassy (Obama’s) instructed them not to provide the amount. Prosecutor getting too close to son and Biden had him fired.

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 23, 2019