Учёные выпустили 14 белух из «китовой тюрьмы» в Охотское море

2 октября 2019     13
Учёные выпустили 14 белух из «китовой тюрьмы» в Охотское море

14:14

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии выпустили 14 белух из бухты Средняя в Приморском крае в Охотское море. Об этом сообщает пресс-служба ВНИРО.

РИА Новости

Как отмечается, 2 октября научная команда, специалисты и экипаж научно-исследовательского судна успешно завершили операцию по выпуску морских млекопитающих в рамках программы реадаптации и возвращения в естественную среду обитания.

«14 белух были выпущены в Охотское море в районе Сахалинского залива», — говорится в сообщении.

Животные хорошо перенесли дорогу, выпуск прошёл благополучно, указывается в пресс-релизе.

Ранее ФАН передавало, что белух отучают от людей перед выпуском на волю.

Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после того, как появились сообщения о подготовке к незаконной продаже в Китай краснокнижных косаток.

Источник: Россия Сегодня

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