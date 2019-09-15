Ушаков рассказал, когда может пройти встреча в нормандском формате

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров стран нормандского формата может пройти в октябре.

В Москве четырехлетнему ребенку засосало руку в бассейне В московском районе Жулебино ребенку засосало руку в бассейне в одной из спортивных школ. Об этом сообщил РЕН ТВ. По …



СМИ назвали сроки восстановления саудовской нефтяной отрасли после атак дронов На восстановление нефтедобычи Саудовской Аравии потребуется несколько недель, а не дней, сообщил в воскресенье, 15 сентября, Reuters осведомленный источник. 14 …



Общественник из Норвегии написал книгу о воссоединении Крыма с Россией Презентация книги «Наш Крым» пройдет в Симферополе. Ее написал норвежский общественный деятель, глава организации “Народные дипломаты Норвегии” и бизнесмен Хендрик …



В Севастополе легковой автомобиль влетел в припаркованный эвакуатор В ночь с субботы на воскресенье на проспекте Победы Daewoo Lanos на большой скорости влетел в автоэвакуатор, припаркованный на обочине. …

