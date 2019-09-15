Ушаков рассказал, когда может пройти встреча в нормандском формате

16:49
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров стран нормандского формата может пройти в октябре.© Илья Питалев РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
16:49
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров стран нормандского формата может пройти в октябре.© Илья Питалев РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
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В Москве четырехлетнему ребенку засосало руку в бассейне
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На восстановление нефтедобычи Саудовской Аравии потребуется несколько недель, а не дней, сообщил в воскресенье, 15 сентября, Reuters осведомленный источник. 14 …
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