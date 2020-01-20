23:56
Сейсмологи зафиксировали у берегов Индонезии землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщила Геологическая служба США.© Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
23:56
Сейсмологи зафиксировали у берегов Индонезии землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщила Геологическая служба США.© Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
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Боевики попытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Беспилотники боевиков попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, но были отбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в …
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
23:56 Сейсмологи зафиксировали у берегов Индонезии землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщила Геологическая служба США. © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com globallookpress.com Источник: …
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Хафтар и Саррадж выразили готовность решить проблему нефти в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж планируют решить проблему нефтяной отрасли. …
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Макгрегор поделился планами на будущее после победы за 40 секунд
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поделился планами на будущее после победы над американцем Дональдом Серроне. На пресс-конференции после …
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Лавров рассказал о содержании итогового соглашения по Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в итоговом соглашении по ливийскому урегулированию военного решения конфликта нет, а судьбу …