У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

20 января 2020     20
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

23:56

Сейсмологи зафиксировали у берегов Индонезии землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщила Геологическая служба США.

© Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

Источник: Россия Сегодня

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