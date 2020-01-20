У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Сейсмологи зафиксировали у берегов Индонезии землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщила Геологическая служба США.

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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0 23:56 Сейсмологи зафиксировали у берегов Индонезии землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщила Геологическая служба США. © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com globallookpress.com Источник: …



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