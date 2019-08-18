У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков

18 августа 2019     17
У берегов Приморья спасли более 70 северокорейских рыбаков

11:38

У берегов Приморья с разбитых штормом судов во время тайфуна «Кроса» спасли более 70 северокорейских рыбаков. 

РИА Новости

«Около 75 спасённых рыбаков, снятых с разбитых штормом судов, в ближайшее время будут отправлены на родину. Всех их передадут сопредельной стороне по упрощённой процедуре», — приводит РИА Новости сообщение регионального погрануправления ФСБ России.

Согласно российскому законодательству, моряки, ставшие жертвой неблагоприятных погодных условий, не являются нарушителями государственной границы.

Ранее северокорейские суда запросили разрешения переждать непогоду близ российского берега.

В прошлом году сообщалось, что спасатели МЧС обнаружили обломки рыболовного судна КНДР в Японском море.

Источник: Россия Сегодня

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