У врачей не выявили превышения уровня радиации после ЧП в Северодвинске

14:04

Обследование не выявило превышения уровней радиационного облучения у медработников областной больницы Архангельска после ЧП в Северодвинске в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, сообщили в Минздраве России.

© Рамиль Ситдиков РИА Новости

«Всего обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое приводит ТАСС.

Обследование проводилось с 8 по 16 августа в Федеральном медико-биологическом агентстве России специалистами аварийных медико-дозиметрических бригад.

Уточняется, что мониторинг состояния здоровья врачей из Архангельска проводился по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Ранее стало известно, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП был превышен в 4—16 раз.

8 августа на военном полигоне в Северодвинске в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошло ЧП, в результате которого погибли пять сотрудников «Росатома».

В госкорпорации впоследствии уточнили, что испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне, проходили на морской платформе в Белом море.

Источник: Россия Сегодня