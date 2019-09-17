У россиянки удалили опухоль головного мозга размером с апельсин

В Калининграде у 38-летней местной жительницы удалили опухоль головного мозга размером с апельсин. Об этом сообщило издание «Клопс.ру» со ссылкой на заведующего вторым нейрохирургическим отделением Областной клинической больницы Эдуарда Хасаншина.

По его словам, опухоль у женщины развивалась 15 лет, но дала о себе знать только в последнее время. Женщина нигде не обследовалась, однако заболевание прогрессировало. К моменту госпитализации женщина была в тяжелом состоянии. Размер опухоли составил 10 на 15 сантиметров.

Операцию пришлось проводить в три этапа, потому что из-за опухоли была серьезно нарушена кровеносная система и возник риск большой кровопотери. Последний этап длился 12 часов. Хасаншин отметил, что после операции у женщины уже восстановилось сознание, у нее также полноценная речь. Пациентка сама питается и сидит, а также ненадолго встает с посторонней помощью.

Ранее в Тюмени хирурги областной клинической больницы №2 удалили у 10-летней девочки двухкилограммовую опухоль с фрагментами зубов и волосами— доброкачественное образование тератому.

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Источник: Лента.Ру