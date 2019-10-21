У сбежавших в глушь россиян захотели отобрать детей из-за нищеты

У многодетных россиян, которые переехали в глухой поселок, опасаясь органов опеки, хотят забрать детей. Историю семьи рассказала «Комсомольская правда».

Семья Лапшиных жила в частном доме Вологодской области, пока у родителей не решили отобрать шестерых детей. Отец семейства Геннадий Лапшин рассказал, что причиной стал дом, который они купили на маткапитал. Потом, по его словам, те же чиновники, которые переводили деньги за жилье из пенсионного фонда, признали строение непригодным. Тогда семья собралась и уехала вместе с домашним хозяйством в маленький поселок Кепа республики Карелия.

Однако в глуши семью тоже отыскали и прислали письмо из суда с решением ограничить родителей в правах и передать детей в соцучреждение. Отец семьи заявил, что готов бежать и дальше, «хоть в монастыре прятаться». Учителя сельской школы утверждают, что дети хорошо учатся и ходят в опрятной чистой одежде. Местные жители помогли семье: подарили бензопилу, обули и одели к зиме.

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06:55 — 2 октября 2018

В опеке Белозерского района Вологодской области заявили, что проживание детей не соответствует требованиям к содержанию и воспитанию. Там сообщили, что в их прежнем доме нет воды, проложена старая проводка и печное отопление. Также родителей обвинили в антисанитарных условиях и отсутствии игрушек у детей.

Директор Социального центра святителя Тихона Александр Гезалов не согласился с органами опеки. Он отметил, что в стране 20 миллионов человек находятся за чертой бедности. «И что, теперь у всех детей отбирать?», — поинтересовался Гезалов. Он познакомился с семьей Лапшиных и рассказал, что надо им помочь финансово, а не отбирать детей.

Источник: Лента.Ру