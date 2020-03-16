Фазель пообещал определить судьбу ЧМ-2020 по хоккею на этой неделе

23:29

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, когда будет принято окончательное решение о судьбе чемпионата мира, который запланирован на май в Швейцарии.

РИА Новости

«Мы должны были встретиться с министром спорта Швейцарии сегодня. Но в стране введены новые меры безопасности. Видимо, мы встретимся завтра. Сейчас всё в Швейцарии закрыто: музеи, школы, рестораны и другие публичные места. Мы мониторим ситуацию по чемпионату мира, однако сейчас кажется, что будет очень сложно его провести. На этой неделе мы точно примем решение», — цитирует Фазеля ТАСС.

16 марта в Швейцарии, где в мае запланировано проведение чемпионата мира по хоккею, объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Ранее Ларионов заявил, что у него мало позитива насчёт проведения ЧМ по хоккею.

Источник: Россия Сегодня