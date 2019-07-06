«Фактически устанавливают цензуру»: Национальное собрание Франции приняло закон об «экстремистских» высказываниях

Нижняя палата парламента Франции одобрила закон, ужесточающий наказание за несоблюдение требований властей по удалению из соцсетей «экстремистского» контента. Если закон примут, Facebook и Google должны будут удалять «негативный» контент в течение 24 часов после получения соответствующего обращения. В конце прошлого года во Франции приняли закон о фейковых новостях, который также регулирует информацию в интернете. Президент страны Эммануэль Макрон ранее не раз обвинял RT в «пропаганде» и «вмешательстве». Как полагают эксперты, под такими предлогами французские власти намерены установить цензуру, которая фильтровала бы неугодный контент.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло законопроект о наказании за «ненавистнические высказывания» в интернете. Для последующего рассмотрения документ будет передан в сенат (верхнюю палату парламента).

Согласно законопроекту, администрации интернет-компаний, таких как Google и Facebook, должны удалять «негативный» контент в течение 24 часов после получения соответствующего обращения со стороны властей.

Сообщается, что под запрет подпадают антисемитские высказывания, пропаганда терроризма, оправдания военных преступлений, а также сообщения, оскорбляющие достоинство меньшинств (религиозных, национальных, сексуальных) и гендерную идентичность человека.

За отказ выполнять требования властей сервисы будут штрафовать на сумму €1,25 млн.

«Макрон теряет поддержку»

Опрошенные RT эксперты уверены, что с помощью ужесточения правил власти Франции «фактически устанавливают цензуру». Под предлогом защиты прав человека вводятся юридические нормы, позволяющие оказывать давление на СМИ, подчёркивают аналитики.

«Важно выработать правила, которые не посягали бы на свободу слова, определить чёткую грань между критикой и разжиганием ненависти. Законы, которые принимают сейчас во Франции, этой цели явно не служат», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН доктор политических наук Игорь Максимычев.

По мнению эксперта, в законопроекте о «ненавистнических высказываниях» заложены нормы, позволяющие исполнительным институциям злоупотреблять полномочиями в борьбе с «негативным» контентом.

Максимычев считает, что изменение правил регулирования интернета направлено на ограничение работы оппозиционных и иностранных СМИ.

«Макрон сейчас в сложной ситуации. Он теряет поддержку в обществе. Вероятно, президент Франции рассчитывает протащить эти законы через парламент и таким образом получить инструменты, чтобы уменьшить критику в свой адрес», — полагает эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и эксперт РИСИ доктор исторических наук Оксана Петровская. По её мнению, власти Франции развернули наступление на свободу слова. В Елисейском дворце стремятся ограничить объём неугодного контента.

«Например, закон о борьбе с фальшивыми новостями однозначно направлен против России, которая воспринимается как источник политической и информационной опасности. Однако подобной политикой Макрон наступает на горло ключевой либеральной ценности — свободе слова», — сказала Петровская.

Также эксперт обратила внимание на то, что Запад, включая Германию и Францию, регулярно обвиняет руководство РФ в цензуре и отсутствии независимых СМИ. При этом Берлин и Париж не смущает тот факт, что они инициировали намного более жёсткие правила размещения информации и регулирования сообщений в сети.

«Европа не видит бревна в своём глазу, но остро реагирует на любые законодательные попытки РФ контролировать собственное интернет-пространство. Но за этой тотальной критикой России скрывается масса внутренних проблем. Макрону, скорее, стоило бы предпринять реальные шаги для борьбы с терроризмом и найти способ справиться с ростом популярности правых движений, которые рвутся к власти. Но, на мой взгляд, он не видит реальных источников угроз для страны и себя лично», — резюмировала Петровская.

Отметим, что телеканал RT не раз сталкивался с дискриминацией со стороны чиновников во Франции. Так, например, корреспондентов RT France не пускали в Елисейский дворец.

Отказ сопровождали словами: «Вы работаете на Russia Today, вы не можете войти», несмотря на наличие у журналиста пресс-карты, как того требовала пресс-служба.

А когда во Франции начались выступления «жёлтых жилетов» и его участники посчитали RT единственным объективным СМИ на территории Пятой республики, президент Франции назвал российское СМИ пропагандистом.

Как ранее сообщали в МИД России, во французской прессе появилась публикация о том, что в ходе встречи с журналистами в закрытом режиме Макрон «позволил себе весьма специфические высказывания» в отношении российских СМИ.

«В частности, согласно этой публикации, представителей «жёлтых жилетов», которые выступают в СМИ, он назвал, извините за цитату, «придурками»… Он вновь обвинил российские СМИ, в частности RT и Sputnik, в том, что это пропагандисты», — отмечала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Автократический дрейф Макрона»

В конце ноября 2018 года Национальное собрание Франции приняло законопроект о противодействии распространению ложных новостей. Документ наделяет судебные органы правом блокировать любые СМИ, если они будут уличены в публикации недостоверных сведений.

Против закона о фейковых новостях выступили оппозиция, ряд крупнейших изданий (Le Monde, Le Figaro) и Национальный союз журналистов. Макрона обвинили в стремлении к авторитаризму и попытке установить цензуру. Лидер Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что документ носит репрессивный характер. По её мнению, он попирает нормы демократии и «важнейшие ценности», закреплённые в Конституции страны.

«Это вписывается в автократический дрейф Эммануэля Макрона», — комментировала Ле Пен «антифейковый» закон в своём Twitter.



“La loi sur la presse peut être améliorée. Mais la manière dont la loi sur les “fake news” est conçue est dangereuse, car elle peut servir de base à une véritable censure politique. Cela correspond à une dérive autocratique de la part d’Emmanuel Macron.” @franceculture — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 6, 2018

Напомним, что в конце июня госсекретарь по цифровым технологиям Седрик О сообщил, что руководство Facebook согласилось передавать французским судам информацию о пользователях, уличённых в нарушении законодательства. Речь также идёт об «экстремистских» высказываниях. Отмечается, что подобное решение администрация соцсети приняла после серии встреч Макрона с основателем популярного сервиса Марком Цукербергом.