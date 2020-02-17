Фальков оценил ситуацию с вузами в России

17 февраля 2020     22
Фальков оценил ситуацию с вузами в России

21:25

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков оценил ситуацию с вузами в России.

РИА Новости

«Должна быть конкуренция. Вузы должны участвовать в больших государственных программах. Мы достаточно долго жили да и живём в ситуации, когда статус даётся вроде бы навечно», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, нужно каждый день доказывать, что статус получен не зря, а в противном случае на это место может прийти тот, кто развивается быстрее, у кого более сильная программа развития.

Как отметил Фальков, это не гонка по вертикали.

«Наши вузы — те, кто хотел бы двигаться вперёд и развиваться, — ждёт огромное количество возможностей для того, чтобы реализовать задуманное», — добавил он.

Ранее Фальков в беседе с газетой «Известия» рассказал о мерах по привлечению бизнеса к финансированию науки.

Источник: Россия Сегодня

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Комментарии к публикации

  1. Максим - 17.02.2020

    Сейчас уже приходится обращаться к https://get-zaim.info/, чтобы деньги были на образование


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