Фанату «Вулверхэмптона» на 4 года запретили посещать матчи АПЛ за проявление расизма

7 февраля 2020     12
Фанату «Вулверхэмптона» на 4 года запретили посещать матчи АПЛ за проявление расизма

11:46

Болельщик клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон Уондерерс» был наказан за расистское поведение во время матча пятого тура с лондонским «Челси».

© Russell Hart, via www.imago-imag/www.imago-images.de globallookpress.com

Как сообщает Sky Sports, Джозеф Смит, являющийся обладателем абонемента на матчи «Вулверхэмптона» в нынешнем сезоне, был признан виновным в неподобающем поведении в отношении нападающего «Челси» Тэмми Абрахама: болельщик отреагировал на хет-трик форварда, продемонстрировав «обезьяньи жесты». Фаната также обвинили в том, что он плюнул в сторону болельщиков «Челси». 

По итогам рассмотрения инцидентов Смит был отстранён от посещения матчей на четыре года.

Ранее сообщалось, что 17-летний фанат «Борнмута» получил трёхлетний запрет на посещение матчей из-за расизма.

Источник: Россия Сегодня

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