Фанаты «Спартака» потребовали отставки Кононова во время матча с «Тамбовом»

18:20

Болельщики московского футбольного клуба «Спартак», во время выездного матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом», потребовали отставки Олега Кононова с поста главного тренера команды.

РИА Новости

По ходу встречи, проходящей в Саранске на «Мордовия Арене» болельщики красно-белых активно требуют отставки Кононова, а также возвращения итальянского специалиста Массимо Карреры.

После 70 минут матча «Спартак» проигрывает «Тамбову» со счётом 0:2. В нынешнем сезона команда Кононова одержала победу над «Сочи» и сыграла вничью с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен избавиться от Мельгарехо.

Источник: Россия Сегодня