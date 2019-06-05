Фанаты «Торпедо» обратились к руководству клуба из-за назначения Игнашевича главным тренером

5 июня 2019     8
Фанаты «Торпедо» обратились к руководству клуба из-за назначения Игнашевича главным тренером

Объединение болельщиков московского «Торпедо» «Запад-5» выразило недоумение от решения назначить Сергея Игнашевича главным тренером команды.

  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Как все уже в курсе, вчера был подписан контракт с Сергеем Игнашевичем. Удачи, Сергей! Вместе с тем, намного больше вопросов и недоумения в наших рядах вызывает столь странное принятие решений руководством клуба по стратегическим вопросам!» — говорится в тексте объединения в Instagram.

Фанатов настораживает тренерский опыт Игнашевича, который до этого только один год являлся помощником главного тренера в молодёжной команде ЦСКА. 

«Политика и формат принятия подобных решений руководством вызывает у нас вопросы. В любом случае желаем новому тренеру успехов и напоминаем, что права на ошибку у него нет», — написано в заявлении.

«Торпедо» завоевало право выступать в ФНЛ, победив в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги сезона-2018/19.

Ранее Игнашевич рассказал об эмоциях от назначения на пост главного тренера «Торпедо».

Источник: Россия Сегодня

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