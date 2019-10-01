Федерация бокса России примет участие в организации боя Александра Емельяненко с Кокляевым

1 октября 2019     10
Федерация бокса России примет участие в организации боя Александра Емельяненко с Кокляевым

16:41

Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв хочет создать призовой фонд для участников поединка между Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

РИА Новости

«Мы хотим поучаствовать в организации боя Емельяненко — Кокляев, сделать хороший призовой фонд. Можно сказать им спасибо, они популяризируют бокс. На них будут смотреть дети, которые поймут, что бокс — самый лучший вид спорта»,— цитирует Кремлёва ТАСС.

Поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева пройдёт 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой пройдёт по правилам бокса.

Ранее Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом Фёдором.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Москве убили полковника СК РФ Владислава Капустина (ВИДЕО)
В Москве убили полковника СК РФ Владислава Капустина (ВИДЕО)

В Сети появились кадры задержания жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, смертельно ранившего утром 1 октября на проходной здания Следственного комитета РФ полковника Владислава …


Британский разведчик признался в том, что он участвовал в убийстве принцессы Дианы
Британский разведчик признался в том, что он участвовал в убийстве принцессы Дианы

  80-летний агент британской разведки, который находится в предсмертном состоянии, сделал шокирующее признание в том, что ему было поручено убить …


Что на самом деле происходит на предприятии «Севэлектроавтотранс»? Смотрите в выпуске в 20:45
Что на самом деле происходит на предприятии «Севэлектроавтотранс»? Смотрите в выпуске в 20:45

Специальная комиссия с участием вице-губернатора и руководства «Севэлектроавтотранса» решает накопившиеся проблемы предприятия. Повышенный производственный контроль повлёк за собой ряд увольнений. …


Народные дипломаты из Европы возложили цветы на Сапун-горе в Севастополе
Народные дипломаты из Европы возложили цветы на Сапун-горе в Севастополе

Делегация из 22 человек, представляющих организацию «Народная дипломатия. Норвегия», накануне побывала в Севастополе. Гости возложили цветы к Вечному огню на …


Федерация бокса России примет участие в организации боя Александра Емельяненко с Кокляевым
Федерация бокса России примет участие в организации боя Александра Емельяненко с Кокляевым

16:41 Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв хочет создать призовой фонд для участников поединка между Александром Емельяненко и представителем силовых …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты