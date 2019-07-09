Федерер установил рекорд турниров серии Большого Шлема на Уимблдоне-2019

9 июля 2019     20
Федерер установил рекорд турниров серии Большого Шлема на Уимблдоне-2019

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел на первое место по количеству матчей в одиночном разряде, выигранных на одном турнире серии Большого шлема.

Для 37-летнего Федерера победа в матче 1/8 финала Уимблдона-2019 над Маттео Берреттини стала 99-й за историю его выступлений на турнире.

По данному показателю он опередил американца Джимми Коннорса, в активе которого 98 побед на US Open.

Федерер также занимает и третье место в этом списке с 97-ю победами на Australian Open.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович одержал победу над Уго Умбером и вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Собчак прокомментировала выпады в адрес Путина в эфире «Рустави 2»
Собчак прокомментировала выпады в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

Телеведущая Ксения Собчак заявила, комментируя выпады ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина, что …


Федерер установил рекорд турниров серии Большого Шлема на Уимблдоне-2019
Федерер установил рекорд турниров серии Большого Шлема на Уимблдоне-2019

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел на первое место по количеству матчей в одиночном разряде, выигранных на одном турнире серии Большого …


Диетолог посоветовала россиянам реже кормить детей сосисками
Диетолог посоветовала россиянам реже кормить детей сосисками

Маленьких детей не стоит кормить сосисками каждый день, также из их рациона стоит исключить соленое, копченое и жареное. Об этом …


Серьезная авария с мотоциклистом парализовала движение на МКАД
Серьезная авария с мотоциклистом парализовала движение на МКАД

Крупная авария с участием мотоцикла и двух авто произошла в ночь на 9 июля на 23-м километре МКАД, пишет РЕН …


Названы причины отказа работнику в отпуске
Названы причины отказа работнику в отпуске

Работодатель имеет право отказать сотруднику в предоставлении отпуска в нескольких случаях. Об этом в Роструде рассказали «Российской газете». Отмечается, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты