Федун высказался о назначении Тедеско главным тренером «Спартака»

15 октября 2019     18
Федун высказался о назначении Тедеско главным тренером «Спартака»

23:04

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировала назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско главным тренером команды.

@fcsm_official Twitter

«Контракт до 2021 года — это абсолютно нормально, достаточно. Тедеско — выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился. Как футболисты и болельщики оценивают нового наставника? Оценят, когда завершим этот чемпионат», — приводит слова Федуна kp.ru.

Он отметил, что задачей 34-летнего специалиста будет сделать нынешнюю команду работоспособной.

«Медали? Да. Но не в этом сезоне. У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется», — добавил владелец клуба.

Ранее «Спартак» опубликовал видео первой тренировки команды под руководством Тедеско.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Федун высказался о назначении Тедеско главным тренером «Спартака»
Федун высказался о назначении Тедеско главным тренером «Спартака»

23:04 Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировала назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско главным тренером команды. @fcsm_official Twitter «Контракт до 2021 …


Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии

Министерство обороны России опубликовало карту расстановки сил в Сирии, где Турция проводит военную операцию «Источник мира». Инфографика доступна на сайте …


Учёные из стран-участниц Крымской войны встретились в Севастополе
Учёные из стран-участниц Крымской войны встретились в Севастополе

Геополитическую ситуацию, в которой оказался Крым в современном мире, сегодня обсуждают в Севастополе эксперты из Франции, Италии и Турции. Диалог …


Вести Севастополь 15.10.2019
Вести Севастополь 15.10.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Севастополь планирует тратить больше, чем зарабатывает. Проект бюджета на следующий год внесён в Законодательное собрание. – …


Глава Гагаринского муниципалитета Севастополя Алексей Ярусов продолжает бездействовать
Глава Гагаринского муниципалитета Севастополя Алексей Ярусов продолжает бездействовать

Редакция “ИНФОРМЕРа” неоднократно писала о тех безобразиях, которые творятся в Гагаринском районе Севастополя. Некогда самый чистый и благоустроенный район бездействием …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты