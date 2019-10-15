Федун высказался о назначении Тедеско главным тренером «Спартака»

23:04

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировала назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско главным тренером команды.

@fcsm_official Twitter

«Контракт до 2021 года — это абсолютно нормально, достаточно. Тедеско — выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился. Как футболисты и болельщики оценивают нового наставника? Оценят, когда завершим этот чемпионат», — приводит слова Федуна kp.ru.

Он отметил, что задачей 34-летнего специалиста будет сделать нынешнюю команду работоспособной.

«Медали? Да. Но не в этом сезоне. У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется», — добавил владелец клуба.

Ранее «Спартак» опубликовал видео первой тренировки команды под руководством Тедеско.

Источник: Россия Сегодня