Фигуристка Загитова не намерена усложнять программы в предстоящем сезоне

5 сентября 2019     12
Фигуристка Загитова не намерена усложнять программы в предстоящем сезоне

11:22

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, собирается ли она усложнять свои программы в предстоящем сезоне.

© Kiyoshi Sakamoto/AFLO globallookpress.com

«В этом сезоне — нет», — цитирует Загитову ТАСС.

При этом она отметила, что старается постоянно развиваться и не зацикливаться на достигнутом.

Загитова является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года, а также победительницей чемпионатов мира и Европы.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала о трудностях при своей популярности.

Источник: Россия Сегодня

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