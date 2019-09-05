Фигуристка Загитова не намерена усложнять программы в предстоящем сезоне

11:22
Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, собирается ли она усложнять свои программы в предстоящем сезоне.© Kiyoshi Sakamoto/AFLO globallookpress.com
«В этом сезоне — нет», — цитирует Загитову ТАСС.
При этом она отметила, что старается постоянно развиваться и не зацикливаться на достигнутом.
Загитова является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года, а также победительницей чемпионатов мира и Европы.
Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала о трудностях при своей популярности.
Источник: Россия Сегодня