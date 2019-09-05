Фигуристка Загитова не намерена усложнять программы в предстоящем сезоне

11:22

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, собирается ли она усложнять свои программы в предстоящем сезоне.

© Kiyoshi Sakamoto/AFLO globallookpress.com

«В этом сезоне — нет», — цитирует Загитову ТАСС.

При этом она отметила, что старается постоянно развиваться и не зацикливаться на достигнутом.

Загитова является чемпионкой Олимпийских игр 2018 года, а также победительницей чемпионатов мира и Европы.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала о трудностях при своей популярности.

Источник: Россия Сегодня