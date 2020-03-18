Фигуристы Тарасова и Морозов находятся на добровольном карантине после приезда из США

22:14

Трёхкратный призер чемпионатов мира в парном фигурном катании Евгения Тарасова заявила, что она и её партнер Владимир Морозов находятся на карантине в связи с прибытием из США.

© Raniero Corbelletti/AFLO globallookpress.com

«Мы вернулись в Москву из США в это воскресенье и находимся на добровольном карантине», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Пара проходила в США подготовку к чемпионату мира по фигурному катанию, который должен был пройти в марте в канадском Монреале.

Ранее олимпийская чемпионка Марина Анисина оценила ситуацию с коронавирусом во Франции.

Источник: Россия Сегодня