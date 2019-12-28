Фигурист Козловский после победы на ЧР: рад, что всё закончилось

15:43

Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал победу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

РИА Новости

«На самом деле рад, что это всё закончилось. Чемпионат России — очень нервный старт, было очень непросто здесь акклиматизироваться. Но организация на самом высоком уровне, Красноярск провёл этот чемпионат России на уровне чемпионата мира», — сказал Козловский.

Он также отметил, что в первую очередь он был доволен тем, как их дуэт откатал программу, а победа стала уже приятным бонусом.

Бойкова и Козловский завоевали золото в соревновании спортивных пар, набрав 233,66 по сумме прокатов.

Ранее тренер Тамара Москвина прокомментировала победу Бойковой и Козловского на чемпионате России.

Источник: Россия Сегодня