Финальный этап Кубка Федерации по теннису перенесён на неопределённый срок

20:25
Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение перенести финальную стадию Кубка Федерации—2020 в связи с угрозой распространения коронавируса.© Diorgenes Pandini/dpa globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт турнира. Причиной решения стало распространение коронавируса. В Венгрии, где должны были пройти матчи финального этапа, было введено чрезвычайное положение.
Первоначально матчи Кубка Федерации были запланированы на период с 14 по 19 апреля. Новые даты проведения турнира не сообщаются.
На групповом этапе Кубка Федерации сборная России должна сыграть с командами Франции и Венгрии.
Ранее сообщалось, что выставочный турнир с участием Медведева и Надаля в США отменён из-за коронавируса.
Источник: Россия Сегодня