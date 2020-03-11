Финальный этап Кубка Федерации по теннису перенесён на неопределённый срок

20:25

Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение перенести финальную стадию Кубка Федерации—2020 в связи с угрозой распространения коронавируса.

© Diorgenes Pandini/dpa globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт турнира. Причиной решения стало распространение коронавируса. В Венгрии, где должны были пройти матчи финального этапа, было введено чрезвычайное положение.

Первоначально матчи Кубка Федерации были запланированы на период с 14 по 19 апреля. Новые даты проведения турнира не сообщаются.

На групповом этапе Кубка Федерации сборная России должна сыграть с командами Франции и Венгрии.

Ранее сообщалось, что выставочный турнир с участием Медведева и Надаля в США отменён из-за коронавируса.

Источник: Россия Сегодня