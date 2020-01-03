Финляндия обыграла США и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

22:14

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой США в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.

globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Победу сборной Финляндии принесла шайба Йоонаса Одена, забившего в первой половине третьего периода с передач Кристиана Тануса и Вилле Хейнола.

Соперник финской команды по полуфиналу, который пройдёт 4 января, определился жеребьёвкой.

Ранее сообщалось, что Канада разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею.

Источник: Россия Сегодня