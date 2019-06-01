Фирмино выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на финал ЛЧ с «Тоттенхэмом»

1 июня 2019     3
Фирмино выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на финал ЛЧ с «Тоттенхэмом»

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом определился со стартовым составом команды на финал Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

В первых минут в составе мерсисайдцев на поле стадиона «Ванда Метрополитано» выйдут Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джонатан Хэндерсон, Жоржиньо Вайналдум, Мохаммед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино.

В запасе остались Симон Миньоле, Деян Ловрен, Джеймс Милнер, Джо Гомес, Даниэль Старридж, Альберто Морено, Адам Лаллана, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джердан Шакири, Риан Брюстер, Дивок Ориги и Куивин Келлехер.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Фирмино выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на финал ЛЧ с «Тоттенхэмом»
Фирмино выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на финал ЛЧ с «Тоттенхэмом»

Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом определился со стартовым составом команды на финал Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». …


Медведев вступился за СНГ
Медведев вступился за СНГ

Содружество независимых государств (СНГ) представляет собой реально работающий проект и оправдывает свое существование, заявил в эфире программы «Вести в субботу» …


Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в социальных сетях
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в социальных сетях

Роскомнадзор призвал родителей сохранять конфиденциальность детей и отказаться от публикации их фотографией в социальный сетях, говорится в сообщении ведомства, опубликованном …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info