Форвард «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

11 декабря 2019     16
Форвард «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

02:24

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати стал самым молодым голеадором в истории Лиги чемпионов.

@fcbarcelona Twitter

Об этом сообщает официальная страница статистического сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter.

Фати отличился забитым мячом в поединке с итальянским «Интером», в котором «Барселона» одержала выездную победу со счётом 2:1, в возрасте 17 лет и 40 дней. Нападающий поразил ворота Самира Хандановича на 86-й минуте, а его удар стал решающим во встрече, по итогам которой «Интер» вылетел из текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выбила «Интер» из Лиги чемпионов.

Источник: Россия Сегодня

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