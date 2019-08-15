Форвард «Ливерпуля» Мане был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

15 августа 2019     18
Форвард «Ливерпуля» Мане был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

02:57

Лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА, который состоялся в турецком Стамбуле и завершился победой английского «Ливерпуля» над соотечественниками из «Челси» в серии пенальти, был признан сенегальский нападающий «красных» Садио Мане.

© Mutsu Kawamori/AFLO globallookpress.com

Об этом сообщает официальная страница Лиги чемпионов в социальной сети Twitter.

В поединке с «Челси» Мане провёл на поле в общей сложности 103 минуты и отметился голевым дублем, отличившись по разу в основное и дополнительное время.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

Источник: Россия Сегодня

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