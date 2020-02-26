ФСБ пресекла вооружённое нападение подростков на школу в Саратове

26 февраля 2020     4
ФСБ пресекла вооружённое нападение подростков на школу в Саратове

10:04

Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

РИА Новости

Как отмечается, несовершеннолетние задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья.

По данным спецслужбы, при нападении они планировали использовать огнестрельное оружие и самодельные зажигательные смеси.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»).

18 февраля сообщалось, что в Крыму пресекли подготовку терактов в образовательных учреждениях.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

ФСБ пресекла вооружённое нападение подростков на школу в Саратове
ФСБ пресекла вооружённое нападение подростков на школу в Саратове

10:04 Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу. Об этом сообщает Центр …


В ДВФУ усилили медконтроль за вернувшимися из Азии студентами
В ДВФУ усилили медконтроль за вернувшимися из Азии студентами

10:07 В Дальневосточном федеральном университете рассказали об усилении медицинского контроля за студентами, которые возвращаются из азиатских стран, из-за коронавируса. РИА …


Украинские рыбаки, задержанные в Азовском море, выпущены на свободу
Украинские рыбаки, задержанные в Азовском море, выпущены на свободу

25 февраля истек срок административного ареста четырех граждан Украины. Их задержали 14 февраля в акватории Азовского моря за незаконный вылов …


Опубликован список аккаунтов для обращений севастопольцев
Опубликован список аккаунтов для обращений севастопольцев

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев опубликовал список Instagram-аккаунтов департаментов и ГБУ, где севастопольцы могут оставлять свои жалобы. Накануне, на заседании …


Садальский назвал Малышеву «буржуем от медицины»
Садальский назвал Малышеву «буржуем от медицины»

Актер Стас Садальский раскритиковал телеведущую Елену Малышеву за ее ответ возмутившейся ценами в ее клинике россиянке. Свою позицию он высказал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты