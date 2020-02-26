ФСБ пресекла вооружённое нападение подростков на школу в Саратове

10:04

Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

РИА Новости

Как отмечается, несовершеннолетние задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья.

По данным спецслужбы, при нападении они планировали использовать огнестрельное оружие и самодельные зажигательные смеси.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»).

18 февраля сообщалось, что в Крыму пресекли подготовку терактов в образовательных учреждениях.

Источник: Россия Сегодня