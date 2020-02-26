ФСБ пресекла вооружённое нападение подростков на школу в Саратове

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Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.РИА Новости
Как отмечается, несовершеннолетние задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья.
По данным спецслужбы, при нападении они планировали использовать огнестрельное оружие и самодельные зажигательные смеси.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»).
18 февраля сообщалось, что в Крыму пресекли подготовку терактов в образовательных учреждениях.
Источник: Россия Сегодня