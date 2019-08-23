ФСБ пресекла деятельность финансирующей ИГ ячейки в Калужской области

14:46
Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией пресекла на территории Калужской области деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей сбор и перевод средств в Сирию для «Исламского государства»*.© ФСБ РФ
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей ресурсное обеспечение международной террористической организации «Исламское государство»», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в группировку входили шесть уроженцев государств Центрально-Азиатского региона, которые выполняли указания боевиков по поддержке финансирования террористической деятельности.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали нападение на воинскую часть под Владимиром.
Подробнее — в материале RT.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Источник: Россия Сегодня