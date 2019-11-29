ФСИН опровергла данные об обысках у первого замглавы ведомства Рудого

В начале ноября руководство ростовского ГУ ФСИН заподозрили в разглашении гостайны . Суд арестовал начальника областного главка Муслима Даххаева.

Ранее СМИ сообщили, что в рамках дела о задержании руководства УФСИН Ростовской области у Рудого были проведены обыски.

Как заявила ТАСС руководитель пресс-бюро ФСИН Кристина Паньшина, данные сведения не соответствует действительности.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о якобы проведённых обысках у первого заместителя директора ведомства Анатолия Рудого.

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