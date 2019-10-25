Футболисты ЦСКА и «Краснодара» не попали в число номинантов на звание игрока недели в ЛЕ

25 октября 2019     14
Футболисты ЦСКА и «Краснодара» не попали в число номинантов на звание игрока недели в ЛЕ

01:40

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена претендентов на звание лучшего игрока матчей третьего тура группового раунда Лиги Европы, состоявшихся 24 октября.

© James Wilson via www.imago-images.de globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт турнира, в их число вошли форвард английского «Арсенала» Николя Пепе, отметившийся голевым дублем в поединке с португальской «Виторией Гимарайнш», нападающий шотландского «Селтика» Райан Кристи, записавший себе в актив гол и результативную передачу во встрече с итальянским «Лацио», полузащитник испанской «Севильи» Франко Васкес, дважды поразивший ворота «Дюделанжа» из Люксембурга, а также форвард голландского АЗ Уссама Идрисси, забивший один из шести мячей своей команды в матче с казахстанской «Астаной».

Для каждого из перечисленных выше игроков номинация на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы стала первой в сезоне-2019/20. Ранее в текущем розыгрыше турнира этого звания удостаивались форвард болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешеру и нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли.

Ранее сообщалось, что Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА после матчей третьего тура группового раунда Лиги Европы.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Данные о кредитах силовиков засекретят в России
Данные о кредитах силовиков засекретят в России

Промсвязьбанк создаст для военных и силовиков отдельное бюро кредитных историй (БКИ), рассказал «Известиям» руководитель департамента стратегии и проектов развития кредитной …


Футболисты ЦСКА и «Краснодара» не попали в число номинантов на звание игрока недели в ЛЕ
Футболисты ЦСКА и «Краснодара» не попали в число номинантов на звание игрока недели в ЛЕ

01:40 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена претендентов на звание лучшего игрока матчей третьего тура группового раунда Лиги Европы, …


Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными. Об этом «Комсомольской правде» рассказала эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова. Так, …


На льготные лекарства Севастополь получит более 450 млн рублей
На льготные лекарства Севастополь получит более 450 млн рублей

Более 450 миллионов рублей заложили в бюджете на приобретение льготных лекарств для севастопольцев. Сумму хотят скорректировать с учётом потребности жителей. …


Президент Чехии похудел на 20 кг
Президент Чехии похудел на 20 кг

Центральный военный госпиталь в Праге опубликовал медицинскую документацию президента страны Милоша Земана с его согласия. Там в частности говорится, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты