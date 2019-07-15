Футболист Гризманн провёл первую тренировку в «Барселоне»

Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн, который перешёл из мадридского «Атлетико», провёл первую тренировку в новой команде.

Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Помимо него первое занятие с коллективом провели перешедший из «Валенсии» голкипер Нету и хавбек Френки де Йонг, который пришёл из амстердамского «Аякса».

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 48 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и отдав десять результативных передач. 12 июля француз стал игроком «Барселоны». Каталонцы заплатили за трансфер €120 млн.

Ранее Гризманн заявил, что в «Атлетико» должны принять его уход.