Футболист Кокорин заявил, что помогает бывшим сокамерникам

5 марта 2020     8
Футболист Кокорин заявил, что помогает бывшим сокамерникам

15:28

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил, что помогает людям, с которыми сидел в колонии, и что следит за их судьбой.

РИА Новости

«В колонии есть и по сей день люди, за которых мы переживаем. Там есть хорошие ребята, которым помогаем. Когда по судам катались, то встречали разных людей, спортсменов — боксёры, борцы, которым не повезло сильно ударить оппонента», — цитирует Кокорина Sport24.

Он также добавил, что тюрьма повлияла и на его брата Кирилла, который на данный момент учится в институте.

Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20. 17 февраля игрок был арендован «Сочи», 1 марта он забил в дебютной встрече за команду против тульского «Арсенала» (1:2).

Ранее Кокорин выразил мнение, что его возвращение на поле получилось смазанным.

Источник: Россия Сегодня

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