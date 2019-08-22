Футболист «Краснодара»: мы совершали глупейшие ошибки, и «Олимпиакос» нас наказал

22 августа 2019     12
Футболист «Краснодара»: мы совершали глупейшие ошибки, и «Олимпиакос» нас наказал

01:31

Полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Юнес Намли прокомментировал игру команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом», в котором «быки» потерпели поражение со счётом 0:4.

@olympiacosfc Twitter

«Нам всю игру было сложно. Мы совершали глупейшие ошибки, а «Олимпиакос» нас наказал. Но это уровень Лиги чемпионов. Нельзя допускать мысли, что с такой игрой пройдёшь дальше», — цитирует игрока «Краснодара» сайт Sport24.ru.

По словам Намли, футболистам «Краснодара» стоило бы действовать умнее и закрыться в обороне после первого или хотя бы второго пропущенного мяча.

«Но сейчас легко говорить. Ещё предстоит проанализировать игру, оправиться после такого поражения. Конечно, после 0:4 тяжело. Но надо отдаться полностью, не сдаваться и продолжать бороться. Это футбол, всё возможно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в квалификации ЛЧ.

Источник: Россия Сегодня

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