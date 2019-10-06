Футболист «Крыльев Советов» Соболев отреагировал на вызов в сборную России

6 октября 2019     8
Футболист «Крыльев Советов» Соболев отреагировал на вызов в сборную России

16:46

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев признался, что не ожидал вызова в сборную России для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года с Шотландией и Кипром.

©kc-camapa.ru

«Эмоции от вызова в сборную у меня только положительные. Не сказать, что ждал вызова, тем более список уже был. Для меня это стало неожиданностью», — цитирует игрока «Чемпионат».

По его словам, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов позвонил ему, когда он находился дома и ел.

«Спрашивает, как у меня настроение, и говорит, что скоро у меня вылет», — сказал Соболев.

Игрок был вызван вместо форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму в матче 12-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Соболев является лучшим бомбардиром чемпионата России. В текущем сезоне он забил 10 мячей в 12 матчах.

Сборная России сыграет со сборной Шотландии на своём поле 10 октября (Москва, «Лужники»), а 13 октября проведёт выездной поединок с командой Кипра (Никосия, GSP).

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир РПЛ Соболев вызван в сборную России по футболу.

Источник: Россия Сегодня

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