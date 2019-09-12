Футболист «Реала» Модрич получил травму

16:00

Мадридский футбольный клуб «Реал» сообщил, что полузащитник команды Лука Модрич получил мышечное повреждение.

Как сообщает официальный сайт «Реала», мышечная травма правой ноги 34-летнего хавбека была выявлена в результате медобследования. При этом сроки восстановления остаются неизвестны.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне он сыграл два матча в испанской Примере и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Реал» может включить Крооса в сделку по Погба.

Источник: Россия Сегодня