Футболист «Реала» Модрич получил травму

16:00
Мадридский футбольный клуб «Реал» сообщил, что полузащитник команды Лука Модрич получил мышечное повреждение.
Как сообщает официальный сайт «Реала», мышечная травма правой ноги 34-летнего хавбека была выявлена в результате медобследования. При этом сроки восстановления остаются неизвестны.
Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне он сыграл два матча в испанской Примере и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Реал» может включить Крооса в сделку по Погба.
Источник: Россия Сегодня