Футболист «Реала» Модрич получил травму

12 сентября 2019     13
Футболист «Реала» Модрич получил травму

16:00

Мадридский футбольный клуб «Реал» сообщил, что полузащитник команды Лука Модрич получил мышечное повреждение.

Как сообщает официальный сайт «Реала», мышечная травма правой ноги 34-летнего хавбека была выявлена в результате медобследования. При этом сроки восстановления остаются неизвестны.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне он сыграл два матча в испанской Примере и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Реал» может включить Крооса в сделку по Погба.

Источник: Россия Сегодня

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