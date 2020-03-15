Футболист «Ромы» рассказал об ограничениях из-за коронавируса

15 марта 2020     8
Футболист «Ромы» рассказал об ограничениях из-за коронавируса

10:49

Полузащитник римского футбольного клуба «Рома» Джастин Клюйверт рассказал о как он проводит свой карантин из-за пандемии коронавируса.

«Я нахожусь дома в Риме уже несколько дней. Я больше не могу. Клуб не разрешает мне выходить из дома, так что я немного тренируюсь для себя здесь. Кроме того, я расслабляюсь здесь со своей племянницей, она счастлива. Такие нормальные вещи, как поход к парикмахеру, больше невозможны. Я не стригся уже три недели, у меня растет огромная борода. Хотя волосы совсем ещё детские», — приводит слова Клюйверта De Telegraaf.

Предварительно, все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля. По официальным данным ни один из футболистов «Ромы» не заразился коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Серия А может быть возобновлена 2 мая.

Источник: Россия Сегодня

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