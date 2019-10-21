Футболист «Рубина» Фомин переведён из реанимации

21 октября 2019     20
Футболист «Рубина» Фомин переведён из реанимации

12:04

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщила о состоянии здоровья защитника молодёжной команды Вячеслава Фомина, попавшего в реанимацию после матча 13-го тура молодёжного первенства России с московским «Спартаком».

©rubin-kazan.ru

«Фомин сегодня переведён из реанимации в хирургическое отделение. В реанимации Слава провёл более двух суток и сейчас чувствует себя лучше. Статус его состояния изменён со «стабильно тяжёлого» на «средней тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

17-летний футболист после неудачного столкновения с соперником покинул поле, но вскоре был госпитализирован и попал в реанимацию с тупой травмой живота и большой потерей крови.

Ранее врач «Рубина» рассказал о состоянии находящегося в реанимации футболиста молодёжной команды.

Источник: Россия Сегодня

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