Фёдор Емельяненко подтвердил, что планирует провести три боя перед уходом

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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко подтвердил желание провести три поединка перед уходом из профессионального спорта.© Вадим Жернов РИА Новости
«Да, в настоящий момент наш план заключается в том, чтобы провести три боя. Посмотрим, пока у нас такие совместные планы», — заявил Емельяненко в интервью MMAFighting.
Ближайший поединок россиянин проведёт 29 декабря. На турнире Bellator в Японии Емельяненко встретится с американцем Куинтоном Джексоном.
Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что больше не может игнорировать старые травмы.
Источник: Россия Сегодня