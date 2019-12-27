Фёдор Емельяненко подтвердил, что планирует провести три боя перед уходом

27 декабря 2019     15
Фёдор Емельяненко подтвердил, что планирует провести три боя перед уходом

21:24

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко подтвердил желание провести три поединка перед уходом из профессионального спорта.

© Вадим Жернов РИА Новости

«Да, в настоящий момент наш план заключается в том, чтобы провести три боя. Посмотрим, пока у нас такие совместные планы», — заявил Емельяненко в интервью MMAFighting

Ближайший поединок россиянин проведёт 29 декабря. На турнире Bellator в Японии Емельяненко встретится с американцем Куинтоном Джексоном.

Ранее Фёдор Емельяненко заявил, что больше не может игнорировать старые травмы.

Источник: Россия Сегодня

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