Хави: мечтаю вернуться в «Барселону» главным тренером

23 июня 2019     7
Хави: мечтаю вернуться в «Барселону» главным тренером

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави, в настоящее время возглавляющий катарский «Аль-Садд», заявил, что мечтает вернуться в родной клуб в качестве главного тренера.

  • Reuters
  • © Gustau Nacarino/File Photo

«Я мечтаю вернуться в «Барселону» главным тренером. Это цель, но не навязчивая идея», — цитирует испанца El Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.

Хави является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 1998 по 2015 год. Экс-футболист является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (769).

Ранее в «Реале» намекнули, что клуб был заинтересован в Месси.

Источник: Россия Сегодня

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