Хави: мечтаю вернуться в «Барселону» главным тренером

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави, в настоящее время возглавляющий катарский «Аль-Садд», заявил, что мечтает вернуться в родной клуб в качестве главного тренера.

«Я мечтаю вернуться в «Барселону» главным тренером. Это цель, но не навязчивая идея», — цитирует испанца El Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.

Хави является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 1998 по 2015 год. Экс-футболист является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (769).

Ранее в «Реале» намекнули, что клуб был заинтересован в Месси.