Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей

26 февраля 2020     20
Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей

Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать за оскорбление учителей. Как пишут «Известия», родители хулиганов могут заплатить от 500 до трех тысяч рублей, а в случае нападения на педагога — до пяти тысяч рублей.

В профсоюзе разработали законопроект, призванный ввести ответственность за неуважительное отношение к педагогам. Для этого предлагается внести поправки в Федеральный закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки также подразумевают ответственность не только для родителей, но и для должностных и юридических лиц. Для последних штраф за оскорбление педагога составит от 100 до 150 тысяч рублей.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, около 70 процентов российских учителей сталкивались с травлей со стороны родителей, учеников или коллег. При этом чаще всего опрошенные называли причиной травли желание школьников самоутвердиться перед одноклассниками. Исследователи связали травлю педагогов с низким уровнем оплаты труда и как следствие падением авторитета профессии.

В декабре 2019 года учащийся школы №24 в Екатеринбурге перед уроками напал на учительницу русского языка и литературы с молотком. Как рассказала мать одной из учениц, подросток подкараулил преподавательницу, напал на нее, а потом пошел в школу. Женщина была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. После обследования учительница отказалась от госпитализации.

Источник: Лента.Ру

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