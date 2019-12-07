Ханю считает, что Трусова уже превосходит его в технике

7 декабря 2019     18
Ханю считает, что Трусова уже превосходит его в технике

18:17

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю высказал мнение, что российская фигуристка Александра Трусова в свои 15 лет уже опережает его в плане техники.

© Cheng Tingting/XinHua globallookpress.com

«Думаю, она уже лучше меня. Хотя бы потому, что она прыгает четверной лутц. Она всегда старается делать всё лучше и лучше. Считаю, у неё всё получится», — приводит слова Ханю ТАСС.

15-летняя Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, с нынешнего сезона она выступает на взрослом уровне и уже стала рекордсменкой по баллам в произвольной программе (166,62) и по сумме прокатов (241,02).

Ранее Илья Авербух объяснил, почему Трусова могла упасть на тройном акселе в финале Гран-при.

Источник: Россия Сегодня

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